Após a confirmação de que o lendário projetista inglês Adrian Newey deixará a Red Bull, o chefe da equipe na Fórmula 1, Christian Horner, se movimenta para garantir o 'fico' do diretor técnico Pierre Waché. O Motorsport.com apurou que a permanência do francês é o foco nº 1 do comandante britânico.

Pierre Wache, dt Red Bull Racing, com Helmut Marko Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner toma as providências internas enquanto o noticiário repercute também a possibilidade de saída de Max Verstappen, com o piloto holandês voltando a ser frequentemente especulado na rival Mercedes.

De todo modo, Waché agora se reporta diretamente a Christian após a saída de Newey, cujo destino apontado é a Ferrari. O time de Maranello, aliás, já havia anteriormente demonstrado interesse em Pierre.

Segundo a Gazzetta dello Sport, Horner aumentou o salário de Waché para garanti-lo na equipe. Pierre agora comanda o grupo técnico que conta com Paul Monaghan (engenheiro chefe), Ben Waterhouse (chefe de desempenho), Enrico Balbo (chefe de aerodinâmica) e Craig Skinner (designer-chefe).

Estes todos têm contrato até o fim de 2025, soube o Motorsport.com. Resta saber se tal estrutura se manterá com Verstappen como piloto principal, já que o tricampeão voltou a dizer, nesta quinta-feira, que "não sabe o que vai acontecer no futuro" quando questionado sobre a possível ida à Mercedes. Veja:

Para Bernie Ecclestone, ex-chefão da F1, o holandês faria "bobagem" se trocasse a escuderia taurina pelas Flechas de Prata. “Ele é inteligente demais para fazer isso. O que ele ganharia? Ir para onde? Seria bobagem mudar. Não há nenhum lugar para ir onde acho que ele teria exatamente o mesmo tratamento que recebe na Red Bull. Ele poderia querer provar que não é o que as pessoas dizem no momento, que 'talvez não seja ele, mas, sim, o carro', que é fantástico", começou a ponderar o cartola britânico.

"Então, talvez ele gostaria de ir a outro lugar para provar o contrário. É uma maneira de ver as coisas. Mas para onde iria? Suponho que, no final, a Mercedes seja a escolha óbvia”, completou o sempre polêmico Ecclestone.

