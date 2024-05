Após a inesperada notícia bombástica de que Adrian Newey vai deixar a Red Bull no começo da temporada 2025 da Fórmula 1 depois de quase duas décadas trabalhando para a equipe de Milton Keynes em diferentes funções, muitos times já demonstraram interesse pelos seus serviços.

Entre elas está a Aston Martin, que já havia feito uma oferta milionária ao veterano engenheiro britânico há algumas semanas, e a Ferrari. Ao serem questionados pela imprensa sobre o desejo de trabalhar com Newey, Fernando Alonso e Lewis Hamilton foram categóricos.

"Eu sempre quis trabalhar com ele uma vez na vida, eu o respeito muito, considero-o o melhor engenheiro de F1 que já vi, é uma lenda do esporte. De certa forma, me sinto privilegiado por poder estar ao lado dele no paddock, obviamente como rival, mas me sinto sortudo por fazer parte disso", admirou o espanhol.

"Adrian é conhecido por... ele tem uma ótima história e histórico. E ele obviamente fez um trabalho incrível em sua carreira e no envolvimento com as equipes e com o conhecimento que possui, e acho que ele seria uma adição incrível. Acho que eles já têm uma grande equipe. Eles já estão fazendo um enorme progresso o carro deles está mais rápido este ano. Mas sim, seria um privilégio trabalhar com ele", concluiu Hamilton.

O futuro de Newey após a Red Bull ainda é incerto e as duas partes - engenheiro e equipe - trabalham para chegar a um acordo que agrade a todos em relação ao período de quarentena do 'mago' da aerodinâmica, uma vez que ele estará saindo antes do término do contrato de fato e o time de Milton Keynes quer evitar o máximo que ele leve ainda mais informações caso se transfira para outro esquadrão.

