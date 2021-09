O mercado de pilotos para a temporada 2022 está pegando fogo no paddock da Fórmula 1. Uma das vagas para a Williams virou assunto durante entrevista coletiva com o chefe da Mercedes, Toto Wolff.

Uma das especulações é que um dos assentos da equipe britânica possa ser de Alexander Albon, que atualmente é ligado à Red Bull. O chefe do time austríaco, Christian Horner, chegou a dizer que lamentaria qualquer veto da Mercedes ao seu pupilo.

Neste sábado, Wolff comentou essa possibilidade.

“Albon é um piloto que merece seu lugar na Fórmula 1”, disse Wolff. “Mas é complicado ter um piloto 100% Red Bull em um motor Mercedes. Fico feliz em trabalhar com ele, desde que o liberem de seu contrato com a Red Bull.”

Wolff também falou sobre o outro postulante à vaga, o atual campeão da Fórmula E, Nyck de Vries.

“E por outro lado, estamos apoiando Nyck de Vries, obviamente, e ele está em negociações com Williams para conseguir seu assento lá. Então, há algumas coisas no ar.”

“Nyck está por conta própria como agente livre. Ele é um piloto da Mercedes na Fórmula E, mas nunca vou atrapalhar o caminho dele para correr na Fórmula 1. Mas não temos contrato de gestão com ele, nem temos a opção de aceitá-lo de volta. Portanto, Nyck pode pilotar em qualquer equipe.”

