F1: Aston Martin nega rumor sobre vaga a Alonso para 2022

A Aston Martin rejeitou qualquer boato de que tivesse oferecido a Fernando Alonso um contrato para ser o companheiro de Lance Stroll na Fórmula 1 no ano que vem.

As especulações durante o fim de semana do GP da Holanda sugeriram que o proprietário da Aston Martin, Lawrence Stroll, havia feito uma abordagem para o espanhol deixar a Alpine e se juntar ao time de Silverstone em 2022.

As histórias foram alimentadas por um almoço que Stroll teve com o empresário de Alonso, Flavio Briatore, durante as férias de verão.

Isso foi antes de Alonso e Alpine aceitarem a opção de estender sua parceria com a F1 no próximo ano, e vir com a Aston Martin ainda para confirmar o contrato de Sebastian Vettel para 2022.

Mas com a Aston Martin prestes a concluir o acordo com Vettel, a equipe decidiu rejeitar a ideia de que queria contratar Alonso.

Um porta-voz da equipe disse: "Lawrence Stroll não ofereceu um assento a Fernando Alonso, como foi relatado em alguns meios de comunicação.”

"Lawrence almoçou com [o empresário de Alonso] Flavio Briatore na Sardenha durante as férias de verão. Lawrence e Flavio são amigos. Eles almoçaram juntos na Sardenha muitas vezes ao longo dos anos. Foi uma ocasião social, nada mais."

O chefe da Aston Martin, Otmar Szafnauer, disse que espera conversas formais com Vettel para finalizar seu novo contrato nas próximas semanas, com o acordo a ser confirmado antes do final da temporada.

"Temos um processo que percorremos em nossos contratos", disse ele em Zandvoort. "Embora eu não goste de falar sobre os detalhes, existem certos marcos de tempo.”

"Isso acontecerá nas próximas semanas e, assim que passarmos, tenho certeza de que faremos os anúncios necessários."

Vettel ingressou na Aston Martin este ano após um final frustrante na Ferrari. Apesar de um início de campanha difícil, ele fez bons progressos e entregou o único pódio da equipe até agora, com o segundo lugar no GP do Azerbaijão.

O alemão também terminou em segundo no GP da Hungria, mas foi desclassificado porque não havia combustível suficiente em seu carro após a corrida, para verificações de legalidade.

