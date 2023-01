Carregar reprodutor de áudio

Após um 2022 bem diferente do que viveu nos anos anteriores, a Mercedes tem altas expectativas para a temporada 2023 da Fórmula 1. Em busca de retomar o ritmo vitorioso, a equipe alemã aposta em mudanças radicais no conceito do W14 em relação ao W13 do ano passado. E segundo Toto Wolff, por mais que os dois carros sejam parecidos visualmente, eles são bem diferentes entre si.

Longe da performance vista desde 2014, quando enfileirou oito títulos consecutivos de construtores e mais sete de pilotos (até 2020), a Mercedes teve um 2022 amargo. O problema do porpoising foi apenas o primeiro impedimento de um W13 cheio de dores de cabeça para a equipe.

Aos poucos, esses problemas foram resolvidos e a equipe conseguiu pelo menos evitar sair de 2022 zerada, conquistando uma vitória em Interlagos.

A equipe, que preferiu um conceito agressivo com o sidepod minimalista, apelidado de "zeropod", não deve fazer uma mudança radical nessa área, por considerar algo promissor. Mas, em entrevista ao PlanetF1, Toto Wolff confirmou que o veículo é repleto de inovações surpreendentes, por mais que, por fora, ele possa parecer muito similar ao W13.

"O W14 é cheio de surpresas. Da última vez que vi o carro, pensei 'não, parece igual ao W13', mas espero que não seja", disse.

"Sou como vocês. Entro no túnel de vento e vejo um carro parecido, mas os engenheiros me dizem que há muitas diferenças nos fundamentos do carro. Essas diferenças têm a ver com o fluxo de ar, a distribuição de peso e os mapas aerodinâmicos".

"Nosso carro passou por sérias mudanças ao longo do ano. Mudamos o conceito, mas o visual do carro quase não mudou".

