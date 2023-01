F1: Ferrari perde 52 milhões de euros para 2023 com patrocínios

Carregar reprodutor de áudio

Na era do teto de gastos da Fórmula 1 qualquer quantia a menos de dinheiro nos cofres é prejudicial para as contas das equipes. E 2023 não vai começar nada fácil para a Ferrari: a equipe de Maranello vai deixar de ganhar 52 milhões de euros em patrocínios neste temporada que se inicia.

De acordo com o site Racing News 365, a escuderia italiana rompeu contrato com as marcas SnapDragon e Velas. A Velas, empresa de criptomoedas que chegou à Ferrari na temporada passada, tinha previsto no contrato um valor anual de 28 milhões de euros (cerca de R$162 milhões). Contudo, a parceria chegou ao fim pelo fato da escuderia não ceder à empresa a liberdade de criar imagens NFT.

Vale destacar que não é só a Ferrari que sofre com a baixa de patrocinadores ligados ao mercado das criptomoedas, Mercedes e AlphaTauri também. Além da Velas, a equipe italiana e a SnapDragon chegaram em um acordo mútuo de encerrar a parceria, a marca que fabrica chips semicondutores e chegou a contribuir com 24 milhões de euros por temporada (aproximadamente R$136 milhões).

Juntos, os valores chegam a 52 milhões de euros, (algo na casa de R$300 milhões), que ainda de acordo com o Racing News 365, equivale a um quarto do lucro na vertente comercial da escuderia de Maranello. A Ferrari lança seu carro para a temporada de 2023 no dia 14 de fevereiro.

