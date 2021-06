O ThePlayer.com, a maior comunidade de apostas esportivas do mundo, lançou o Desafio F1, seu Fantasy Game, em conjunto com o Motorsport.com, que já agitou a internet e que distribuiu muitos prêmios nos GPs da Espanha, Mônaco, Azerbaijão e França.

Para o GP da Estíria, etapa que será realizada no domingo, os fãs da Fórmula 1 poderão palpitar em cinco categorias: volta mais rápida, primeira equipe que sair da corrida, primeiro piloto a abandonar, aquele que chegar ao top-3 e vencedor da corrida.

Quem participar continuará utilizando as 100 unidades monetárias fictícias, que devem ser distribuídas nos cinco mercados, de acordo com o palpite.

Após o resultado final da corrida, aqueles que conseguirem o maior ROI (Return on Investment), que é um cálculo sobre o acerto versus a quantidade apostada e quanto a aposta pagava, ganharão uma série de prêmios em créditos para apostas em sites parceiros do ThePlayer.com, além de uma miniatura de Kimi Raikkonen do GP da Austrália de 2013, prova em que Rico Penteado trabalhou como engenheiro de motores, em escala 1:43 para o primeiro colocado, além de bonés da KTF (Stock Car) e camisetas ThePlayer.

1º - R$300 + MINIATURA F1 Lotus 2013, Vencedor do GP da Austrália com Raikkonen + Camiseta ThePlayer + Boné The Player

2º - R$200 + Boné Equipe KTF (Stock Car) + Camiseta ThePlayer

3º - R$150 + Boné Equipe KTF (Stock Car) + Camiseta ThePlayer

4º - R$100 + Boné Equipe KTF (Stock Car) + Camiseta ThePlayer

5º - R$50 + Boné Equipe KTF (Stock Car) + Camiseta ThePlayer

Para participar, basta se inscrever no ThePlayer.com e registrar seus palpites ao clicar aqui. O Desafio da F1 é totalmente gratuito .

Além dos prêmios no GP da Estíria, após o GP da Hungria, aquele que for o melhor participante ‘de inverno’ ganhará uma volta rápida em um evento da Porsche Cup Brasil, com direito a um acompanhante, além de um macacão oficial.

Caso você ainda não tenha feito sua inscrição no ThePlayer.com, clique aqui.