Após a vitória da Red Bull no GP da França de Fórmula 1 do último fim de semana, Max Verstappen e Sergio Pérez parecem estar bem entrosados até o momento. Eles não tiveram atritos na pista e estão dispostos a jogar em equipe para levar os mundiais de pilotos e construtores, tal qual a Mercedes já fez com sua dupla.

Em Paul Ricard, o mexicano se manteve fora dos pit stops em um longo primeiro stint e foi essencial para "atrapalhar" Lewis Hamilton, ainda tomando o terceiro lugar de Valtteri Bottas nos momentos finais da corrida.

"Tudo está indo muito bem", disse Verstappen na entrevista coletiva do GP da Estíria. "Claro que já conhecia o Checo, mas não como companheiro de equipe. Acho que até agora tem sido ótimo. Ser capaz de trabalhar em conjunto desde o início e de obter os melhores resultados para o time é o que desejamos."

"Então, com certeza eu gostaria que isso continuasse. Ele é um ótimo parceiro e podemos nos divertir muito. Nem sempre precisamos falar sobre carros, configurações e outras coisas."

Na última corrida, ficou claro o bom clima. O holandês estava de pneus médios na caça de Hamilton, com duros, e tinha Pérez, que ainda não havia parado e, consequentemente, com menos ritmo à sua frente. O mexicano foi notificado para trocar as posições e respondeu com "Vamos pegá-los!", enquanto Max agradeceu a ação.

"Eu acho que é importante sempre entregar o seu máximo", disse Pérez. "Sabia que ele estava chegando e era fundamental para não perder tempo na pista, e também para mim. Max estava em uma estratégia diferente, então eu ia deixá-lo passar, mas era fundamental que nós dois perdêssemos o mínimo de tempo possível."

"No final, acabei perdendo cerca de 1,5 segundos naquela volta e o Verstappen nada, o que foi bom. No final, um ou dois segundos podem fazer uma grande diferença. No final do dia, estou aqui para fazer o melhor por mim, mas também para a equipe. Acho que ele teria feito o mesmo por mim se fosse o contrário. Não vejo razão para fazer de forma diferente, a não ser para maximizar nosso potencial."

"Há campeonatos a serem conquistados este ano, então temos que continuar trabalhando juntos após cada treino, cada volta, e no final das contas buscar o melhor para a Red Bull", concluiu Pérez.

Questionado sobre o que estaria permitido em uma possível disputa entre os dois na pista, Verstappen respondeu: "Não colidam uns com os outros! Somos livres para correr."

Para o holandês, a capacidade da equipe austríaca disputar os títulos de pilotos e construtores não se deve apenas a uma dupla forte, mas também às melhoras do carro que trouxeram condições de lutar com a Mercedes.

"Você podia fazer o que quisesse que não dava", disse ele. "Poderia fazer três paradas ou colocar os pneus traseiros na frente. Nada mudaria. Agora, temos como realmente competir contra eles, então é claro que é super importante estar lá em cima com dois pilotos. É exatamente isso que temos feito agora, em Baku e Paul Ricard. Manter esse ritmo até o fim do ano também será crucial para os construtores.

