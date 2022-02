Carregar reprodutor de áudio

O novo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, deu os primeiros passos concretos para sua prometida reformulação do órgão que rege a Fórmula 1, incluindo o início da busca por um CEO e a nomeação do brasileiro Felipe Massa como presidente da Comissão de Pilotos.

O emiradense de 60 anos foi eleito em uma plataforma baseada em mudanças, com a intenção de buscar um novo processo de governança, juntamente a uma auditoria financeira completa da FIA. O recrutamento de um CEO é um elemento-chave de seu roteiro.

Os planos de Ben Sulayem foram discutidos na assembleia anual da FIA em dezembro passado, após sua eleição, e novamente em reuniões do Conselho Mundial de Automobilismo (sigla em inglês: WMSC), na última quinta-feira (3), e do Conselho Mundial para Mobilidade Automobilística e Turismo (em inglês: WCAMT), o primeiro a ser realizado sob seu comando.

Ele aproveitou as sessões para cumprir sua promessa de modernizar a organização, confirmando a criação de três grupos de trabalho.

Segundo a FIA, o Grupo de Trabalho de Recrutamento de CEO foi formado "para ajudar a equipe presidencial a determinar os principais atributos necessários para gerenciar os assuntos operacionais da federação".

Ainda, um Grupo de Trabalho de Revisão de Governança selecionará um consultor terceirizado e, posteriormente, "identificará as questões mais importantes associadas a essa estrutura da FIA, priorizará os esforços para buscar soluções para os desafios e desenvolverá roteiros para abordar essas questões."

Por fim, um Grupo de Trabalho de Revisão Financeira selecionará uma firma de auditoria terceirizada e "identificará as questões mais importantes associadas às práticas financeiras da entidade para determinar se há mudanças necessárias".

Os dois primeiros grupos de trabalho serão presididos por Carmelo Sanz de Barros e o terceiro será co-presidido pelos vice-presidentes da FIA, Robert Reid e Tim Shearman.

Membros de ambos os Conselhos Mundiais servirão em cada um dos três grupos, com a vice-presidente da FIA Fabiana Ecclestone entre os escolhidos para ajudar na busca do CEO e David Richards como parte do grupo de governança.

"Uma nova era começou para a FIA através da criação de uma estrutura baseada na abertura e diversidade global", disse Ben Sulayem. "Este é um pilar fundamental da nossa estratégia e agradeço calorosamente aos membros dos Conselhos Mundiais, que aprovaram as mudanças."

"Um modelo de supervisão mais eficaz será projetado, as prioridades das partes interessadas serão alinhadas e uma operação responsável e lucrativa da FIA será garantida. Para alcançar esses objetivos, os órgãos de governo e a administração da federação trabalharão em conjunto para tornar a FIA a voz global do esporte a motor e da mobilidade."

Massa assume como presidente da Comissão de Pilotos

Felipe Massa Photo by: Rodrigo Guimarães

Um dos brasileiros que estará na nova direção da FIA organizada por Ben Sulayem é Felipe Massa. O ex-piloto da Fórmula 1 e atual competidor da Stock Car Pro Series foi nomeado como presidente da Comissão de Pilotos.

Ele já atuava na entidade no cargo de presidente da Comissão de Kart e traz essa experiência para a nova função, onde terá que lidar com licenças, segurança, regulamentações e outros assuntos relacionados ao dia a dia do automobilismo.

"Conheço o Mohammed há muito tempo e ele me ligou pedindo para eu participar da comissão de pilotos, que reúne todos que correm em todas as categorias da FIA", disse Massa ao Motorsport.com sobre sua nomeação. "Com a minha experiência, tenho muito a agregar, muito o que contribuir e muito a trabalhar a favor dos pilotos e das categorias."

"Pretendo atuar em tudo relacionado à licença de pilotagem, pontuação na carteira, segurança dos pilotos, idades a serem seguidas nas categorias, principalmente de base, entre tantos outros assuntos importantes. Há muito trabalho a ser feito para que o automobilismo continue evoluindo.

"Vou continuar olhando para o kart também. Fui o presidente da Comissão de Kart da FIA nos últimos quatro anos e agora passo a ser conselheiro. Seguirei dando minhas opiniões a favor do kartismo para que siga pelo caminho certo. Aproveito para desejar um excelente trabalho a todos os membros da nova gestão da FIA. Vamos trabalhar duro pelo melhor do esporte a motor", concluiu o brasileiro.

F1: HAAS faz lançamento 'FAKE' do carro de 2022; confira como ficou e as EXPECTATIVAS da equipe

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #160: Sergio Maurício abre o jogo e fala sobre polêmicas na F1 e Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: