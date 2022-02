Carregar reprodutor de áudio

A Haas revelou que seu carro de Fórmula 1 de 2022 estará próximo das especificações finais de corrida apenas no primeiro teste de pré-temporada, em Barcelona, ​​depois de divulgar imagens renderizadas na sexta-feira. A equipe americana foi a primeira a apresentar o layout e pintura do novo monoposto.

Falando após o evento, o chefe da escuderia, Günther Steiner, disse que o design mudou desde que as imagens foram feitas, mas explicou que o próximo passo principal viria nas primeiras sessões da Catalunha.

"Acho que será diferente em Barcelona, ​​você verá em duas semanas", disse ele. "Não vai ser igual, obviamente. É uma fase de desenvolvimento e não queremos defini-la ainda, mas está indo nessa direção. No momento, entre a pré-temporada e o primeiro GP, não teremos muitas mudanças"

O VF-22 - como é chamado o carro - é resultado de um esforço gigantesco do time reestruturado da Haas, que se comprometeu em desenvolver o desafiante de 2022 ao longo de todo o ano passado, em vez de evoluir a máquina de 2021.

E sob a orientação do diretor técnico Simone Resta, que está sediado no novo hub da equipe em Maranello, o trabalho foi extenso.

"Foi uma das maiores mudanças que me lembro na F1 do ponto de vista técnico", disse Resta. "O desafio para a Haas também foi que, com Günther, estávamos realmente reconstruindo a estrutura técnica, não diria do zero, mas com uma grande mudança."

Haas VF-22 detail Photo by: Haas F1 Team

"Essa foi mais uma complexidade adicionada à já complexa técnica de desenvolvimento do novo projeto. Os regulamentos evoluíram durante 2020, então de certa forma, foi um novo começo para todos em 2021."

"Deixar de desenvolver o último carro nos deu mais tempo e mais espaço para nos concentrarmos totalmente no de 2022. Então, isso foi claramente uma vantagem para nós."

Depois de ter o carro mais lento na temporada de 2021, Steiner espera que os esforços para o próximo campeonato lhe permitam voltar à luta no meio do pelotão.

"Eu já disse isso algumas vezes, não posso julgar o desempenho do carro, porque não vi os outros ainda", explicou. "No entanto, já tivemos alguns bons, como em 2018. E mesmo em '16 e '17 - como uma nova equipe - já estávamos muito bem. Só vejo semelhanças com aquela época. Essa é a única coisa que posso julgar."

"Sempre digo que estou cautelosamente otimista porque vejo isso, como Simone e seu grupo desenvolveram o carro, como trabalharam duro nele e os resultados do túnel de vento, além das melhorias que fizeram em cada sessão."

"Não poderia cravar que estaremos no meio do pelotão, mas acho que conseguiremos, só que não sei o que os outros estão fazendo. Então, devemos esperar um pouco mais."

"No final, estou muito feliz mesmo com 2021, porque tivemos anos difíceis, mas o que me manteve motivado foi o que as pessoas fizeram nos setores de design e no grupo aerodinâmico", concluiu Steiner.

SERGIO MAURICIO explica APELIDOS de pilotos da F1 e RESPONDE camiseta polêmica de PIQUET

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #160: Sergio Maurício abre o jogo e fala sobre polêmicas na F1 e Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: