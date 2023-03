Ferrari é vítima de ataque hacker e clientes têm dados roubados

Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari foi vítima de um ataque de hackers nesta terça-feira. Dados de alguns clientes da empresa foram roubados e agora, uma investigação foi iniciada. A marca italiana, contudo, deixa claro que se recusa a pagar o 'resgate' solicitado para recuperação das informações.

De acordo com a Sky Sports italiana, uma investigação já foi iniciada e os clientes da empresa de Maranello já foram informados sobre o ocorrido. As operações do dia a dia não foram comprometidas, como esclarecido em nota pela Ferrari. Nesses tipos de ataques cibernéticos, os criminosos tentar encontrar detalhes de contatos dos clientes, designs, produtos exclusivos e até mesmo patentes.

Sobre a chantagem, a marca esclareceu: “De acordo com a política da empresa, a Ferrari não aceitará nenhum pedido de resgate, pois concordar com tais pedidos financiaria atividades criminosas e permitiria que os perpetradores das ameaças perpetuassem seus ataques”.

"Na crença de que o melhor curso de ação é informar nossos clientes, os notificamos sobre a possível exposição de seus dados e a natureza do evento. A Ferrari trata a questão da confidencialidade de seus clientes com muita seriedade e entende a importância do ocorrido. Colaboramos com especialistas para fortalecer ainda mais nossos sistemas, em cuja solidez estamos confiantes. Também podemos confirmar que o violação não teve nenhum impacto na operação de nossa empresa."

