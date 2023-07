A 'dança das cadeiras' entre os pilotos e equipes da Fórmula 1 é sempre um capítulo à parte na categoria, principalmente durante as pausas para as férias no começo/fim de ano e nas férias de agosto. Nesta temporada, a Ferrari está em evidência e os boatos sobre a renovação de contrato com Carlos Sainz não param de acontecer.

Com vínculo firmado com a escuderia italiana até o fim de 2024, o espanhol já deixou explícito que pretende resolver sua situação com a equipe nas férias de agosto e, fez questão de destacar que, por enquanto, não está aberto a outras possibilidades, ou seja, sair da Ferrari. Contudo, Sainz também não fechou suas portas para as outros times do grid caso entenda que seu lugar não é mais em Maranello.

Por conta dessa incerteza, conversas sobre para onde ele vai e quem pode vir para seu lugar não param. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, Alex Albon surge como um nome forte para substituir Carlos Sainz.

"Na Áustria, Vasseur conversou com Alex Albon para vesti-lo de vermelho a partir de 2025, com o objetivo de somar pontos e ser escudeiro de Charles. É uma hipótese plausível levando em consideração as várias circunstâncias, e que os contratos de Sainz com os de Maranello e do Albon com a Williams expiram no final de 2024 ”, assegura o jornal italiano.

