A FIA anunciou a prorrogação da paralisação das atividades da Fórmula 1, à medida que a crise do coronavírus continua evoluindo. No início, o desligamento original para as equipes era de 21 dias, mas no dia 7 de abril foi estendido para 35.

Com o início da temporada previsto para o início de julho, o Conselho Mundial do Esporte a Motor estendeu a paralisação para 63 dias consecutivos.

Esse período termina no final de maio ou no início de junho, dependendo de quando cada equipe iniciou oficialmente seu desligamento.

Enquanto isso, o desligamento para fornecedores de unidades de potência aumentou de 35 dias para 49, terminando em junho.

Nos dois casos, a FIA introduziu uma opção para que alguns trabalhos em centros de desenvolvimento sejam realizados na parte final do desligamento, mas serão monitorados de perto e nenhum trabalho aerodinâmico poderá ser realizado.

O procedimento para fornecedores de unidades de energia é semelhante e também envolve um máximo de 10 funcionários, mas não há restrições quanto ao tipo de trabalho que pode ser feito e pode ser iniciado 36 dias após o início do período de desligamento.

Relembre todos os campeões mundiais da história da F1:

Galeria Lista Michael Schumacher - Sete títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) 1 / 33 Foto de: Ercole Colombo Juan Manuel Fangio - Cinco títulos (1951, 1954, 1955, 1956, 1957) 2 / 33 Foto de: LAT Images Lewis Hamilton - Seis títulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019) 3 / 33 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Alain Prost - Quatro títulos (1985, 1986, 1989 e 1993) 4 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Sebastian Vettel - Quatro títulos (2010, 2011, 2012 e 2013) 5 / 33 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Jack Brabham - Três títulos (1959, 1960 e 1966) 6 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Jackie Stewart - Três títulos (1969, 1971 e 1973) 7 / 33 Foto de: David Phipps Niki Lauda - Três títulos (1975, 1977 e 1984) 8 / 33 Foto de: LAT Images Nelson Piquet - Três títulos (1981, 1983 e 1987) 9 / 33 Foto de: LAT Images Ayrton Senna - Três títulos (1988, 1990 e 1991) 10 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Alberto Ascari - Dois títulos (1952 e 1953) 11 / 33 Foto de: Ferrari Media Center Jim Clark - Dois títulos (1963 e 1965) 12 / 33 Foto de: LAT Images Graham Hill - Dois títulos (1962 e 1968) 13 / 33 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi - Dois títulos (1972 e 1974) 14 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Mika Hakkinen - Dois títulos (1998 e 1999) 15 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Fernando Alonso - Dois títulos (2005 e 2006) 16 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Giuseppe Farina - Um título (1950) 17 / 33 Foto de: LAT Images Mike Hawthorn - Um título (1958) 18 / 33 Foto de: LAT Images Phil Hill - Um título (1961) 19 / 33 Foto de: LAT Images John Surtees - Um título (1964) 20 / 33 Foto de: LAT Images Denny Hulme - Um título (1967) 21 / 33 Foto de: LAT Images Jochen Rindt - Um título (1970) 22 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images James Hunt - Um título (1976) 23 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Mario Andretti - Um título (1978) 24 / 33 Foto de: Autocourse Jody Scheckter - Um título (1979) 25 / 33 Foto de: LAT Images Alan Jones - Um título (1980) 26 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Keke Rosberg - Um título (1982) 27 / 33 Foto de: LAT Images Nigel Mansell - Um título (1992) 28 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Damon Hill - Um título (1996) 29 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Jacques Villeneuve - Um título (1997) 30 / 33 Foto de: LAT Images Kimi Raikkonen - Um título (2007) 31 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Jenson Button - Um título (2009) 32 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Nico Rosberg - Um título (2016) 33 / 33 Foto de: Mercedes AMG

Veja como o coronavírus mudou a cara do esporte a motor pelo mundo

Galeria Lista Uma das primeiras aparições do coronavírus no esporte a motor veio com o adiamento da etapa de Sanya, da Fórmula E. 1 / 34 Foto de: FIA Formula E A Fórmula 1 adiou o GP da China pelo mesmo motivo. 2 / 34 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Com o crescente aumento de casos do Covid-19, o GP do Bahrein chegou a ser confirmado, mas sem presença de público. 3 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images A MotoGP, a maior categoria das duas rodas do mundo, chegou a realizar a primeira etapa no Catar, mas apenas com a Moto2 e Moto3. 4 / 34 Foto de: Akhil Puthiyedath Mais tarde, as etapas da Tailândia, Estados Unidos, Argentina, Espanha e França também foram suspensas, com adiamento 5 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images No início de abril, a MotoGP confirmou também o adiamento dos GPs da Itália e da Catalunha, dois dos países mais afetados pela pandemia, além do GP da Alemanha 6 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images A MotoGP também precisou adiar os GPs da Holanda e da Finlândia, devido às restrições do governo local e pela falta de homologação da pista do país escandinavo. A visão mais otimista da Dorna Sports coloca o início da temporada na República Tcheca em agosto 7 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images A Fórmula E anunciou a suspensão da temporada por dois meses: os ePrix de Paris e Seul foram adiados. 8 / 34 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Em abril, a Fórmula E confirmou a extensão da paralisação do campeonato até o final de junho e o adiamento do ePrix de Berlim. As provas de Nova York e Londres se tornaram dúvidas 9 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images O GP da Austrália de F1 estava previsto para acontecer, com presença de público e tudo. 10 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Um funcionário da McLaren testou positivo para o Covid-19 e a equipe decidiu não participar do evento. 11 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton criticou a decisão da categoria, dizendo que era chocante todos estarem ali para fazer uma corrida em meio à crise do coronavírus. 12 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Após braço de ferro político entre equipes e categoria, a decisão de cancelar o GP da Austrália veio faltando cerca de três horas para a entrada do primeiro carro na pista para o primeiro treino livre. 13 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pouco tempo depois, os GPs do Bahrein e Vietnã também foram adiados. 14 / 34 Foto de: FOM Os GPs da Holanda e Espanha também foram postergados. 15 / 34 Foto de: Tim Biesbrouck / Motorsport.com Uma das jóias da Tríplice Coroa, o GP de Mônaco, foi cancelado. Poucos dias depois, o GP do Azerbaijão também foi adiado 16 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images O GP do Canadá também teve seu adiamento confirmado no início de abril. Agora, o GP da França é o primeiro do calendário, e está marcado para 28 de junho 17 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Em busca de garantir a realização da prova em 2020, a direção de Silverstone confirmou que o GP será realizado com portões fechados. No mesmo dia, a organização do GP da França anunciou o cancelamento da prova, se juntando à Mônaco 18 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Para atenuar os efeitos de tantas mudanças no calendário, a F1 decidiu antecipar e aumentar, as férias de verão, indo de 14 para 35 dias 19 / 34 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Além disso, FIA e F1 concordaram em introduzir o novo pacote de regulamentos que entrariam no próximo ano, a partir de 2022. Mas, segundo Christian Horner, há um movimento para adiar em mais um ano, para 2023, em preparação ao impacto que o Covid-19 terá na economia mundial 20 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Acompanhando a F1, a F2 e F3 também anunciaram suas primeiras provas como adiadas. 21 / 34 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Outras categorias e provas nobres do calendário do automobilismo mundial também foram prejudicadas pelo coronavírus. 22 / 34 Foto de: Marc Fleury As 24 Horas de Le Mans foi adiada para 19 de setembro. 23 / 34 Foto de: Rainier Ehrhardt A etapa conjunta entre WEC e IMSA em Sebring foi cancelada e o WEC revisou seu calendário, jogando o final da temporada para novembro de 2020, com a próxima temporada iniciando apenas a partir de março de 2021 24 / 34 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images O tradicional TT da Ilha de Man foi cancelado. 25 / 34 Foto de: Dave Kneen A Indy suspendeu as primeiras corridas em St Pete, Alabama, Long Beach e Austin. 26 / 34 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Na teoria, o campeonato começa no dia 6 de junho, no Texas. O circuito misto do Indianápolis Motor Speedway abrigará duas corridas, a primeira no dia 4 de julho e a segunda em 3 de outubro. Laguna Seca também ganhou uma rodada dupla e St. Pete deve fechar a temporada, ainda sem data 27 / 34 Foto de: IndyCar Series As 500 Milhas de Indianápolis será no dia 23 de agosto. 28 / 34 Foto de: IndyCar Series Na NASCAR, a maior categoria do automobilismo dos EUA, foram realizadas as primeiras quatro provas, mas a categoria espera retomar as atividades no final de maio 29 / 34 Foto de: NASCAR Media No Brasil, a CBA suspendeu as atividades no país por tempo indeterminado. 30 / 34 Foto de: Duda Bairros A Stock teve que adiar a abertura do campeonato, com a Corrida de Duplas. A categoria busca novo calendário com todas as etapas realizadas no segundo semestre. 31 / 34 Foto de: Duda Bairros A Porsche Cup realizou apenas sua primeira etapa em Interlagos e pretende voltar nos dias 22 e 23 de maio. 32 / 34 Foto de: Luca Bassani Endurance Brasil, Copa Truck, entre outras competições, também estão paralisadas. 33 / 34 Foto de: Duda Bairros Uma saída encontrada pelos campeonatos durante esse período de paralisações foi a realização de eventos virtuais. Fórmula 1, Indy, NASCAR, MotoGP, entre outros, estão organizando campeonatos para animar os fãs nesse período de quarentena 34 / 34 Foto de: Uncredited

