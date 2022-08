"Foi desafiador gerenciar os pneus", diz Russell sobre GP da Hungria

Carregar reprodutor de áudio

George Russell consquistou a primeira pole position da carreira ontem e largou na frente hoje, mas ele não conseguiu converter em vitória. Ele tinha o desafio de encarar o vento, mas o que mais o atrapalhou foi a temperatura da pista. Mesmo fazendo uma boa largada com pneus macios e mantendo a liderança, britânico disse que perdeu temperatura após a primeira troca de pneus, no segundo stint que ele fez com compostos médios.

Além disso, ele disse que a equipe parou cedo. Mas que estava sendo difícil gerenciar a temperatura dos pneus, pois ele estava preocupado em fazer os pneus durarem, mas tinha que acelerar para seguir os carros a frente. Mesmo com esses desafios, Russell consquistou outro pódio, ficando em terceiro lugar, atrás de Hamilton. Russell, na quarta posição no campeonato, está a 100 pontos do líder.

"Quando começou a chuviscar no começo, eu estava com os pneus macios e fiz uma boa largada. O primeiro stint foi bom. E depois, no fim do stint dos médios, a chuva começou a cair. Tive dificuldade e perdi um pouco de temperatura"

"Ótimo trabalho do time, pole ontem e pódio duplo. Nós estamos definitivamente progredindo. Estou realmente orgulhoso do trabalho que eles têm feito"



"Tenho certeza de que há muito que irei examinar e poderia ter feito melhor. Foi desafiador gerenciar os pneus. Obviamente, nós paramos bem cedo nos dois stints. Então você está tentando levar o pneu até o final, mas tentando acelerar o mais rápido possível ao mesmo tempo. Portanto, é uma posição um pouco desafiadora, mas, no entanto, contente por conquistar mais um pódio".

F1 AO VIVO: Verstappen dá SHOW, Ferrari ARRUÍNA Leclerc e Hamilton ENDOSSA FORÇA da Mercedes; DEBATE Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music