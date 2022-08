Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton saiu bastante feliz com mais um segundo lugar, agora no GP da Hungria de Fórmula 1. Mas o britânico ainda destaca que, em sua visão, poderia ter lutado pela vitória hoje, se não fosse pelo problema no DRS durante a classificação do sábado, que lhe forçou a largar mais atrás.

Nas entrevistas pós-corrida, conduzidas pelo ex-piloto David Coulthard, Hamilton disse não saber de onde veio toda essa velocidade da Mercedes.

"Honestamente, não sei. Definitivamente estava sofrendo no começo da prova e não sabia se teria como alcançar o pessoal. Mas aos poucos fui ficando mais confortável com o equilíbrio, e a largada foi boa também".

"Quero reconhecer minha equipe, que segue dando o seu melhor, sem desistir em meio a esse ano difícil até agora. Para nós, estarmos no pódio com ambos os carros é especial para nós. E foi uma infelicidade para George hoje".

"Os outros carros ainda têm uma vantagem. Mas estamos nos aproximando. E é um jeito incrível de irmos para as férias, sabendo que temos essa performance. Com sorte, vamos para a segunda metade lutando mais com o pessoal da frente".

Hamilton acredita ainda que as condições mais amenas, com o calor dos últimos dias indo embora, tenha ajudado o ritmo da Mercedes, mas "sem saber exatamente porque".

"Mas agradeço. Esperava que fosse chover no fim para que eu pudesse desafiar Max, mas ficamos sem voltas. Então se a classificação fosse melhor, com o DRS ok ontem, poderíamos ter lutado pela vitória. Mas, de qualquer jeito, dois P2 seguidos me deixam feliz".

Coulthard ainda percebeu que o macacão de Hamilton tinha um rasgo na área do cotovelo, e pediu para o britânico o que havia acontecido.

"Provavelmente por ficar batendo na lateral do cockpit. Nunca tinha visto isso antes. Nunca vi isso antes mesmo. Mas meu braço está ok".

F1 AO VIVO: Verstappen dá SHOW, Ferrari ARRUÍNA Leclerc e Hamilton ENDOSSA FORÇA da Mercedes; DEBATE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: