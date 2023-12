Max Verstappen não arrasou somente nas pistas na temporada 2023 da Fórmula 1. Segundo o ranking publicado pela revista Forbes, o holandês também foi o que teve o maior salário, graças aos bônus obtidos pela conquista do tricampeonato.

A revista publicou recentemente a lista com os 10 maiores salários da categoria, com Verstappen acumulando um total de 70 milhões de dólares (R$344 milhões). O total considera o salário base e os bônus de performance recebidos ao final do ano. No caso do holandês, estamos falando de 45 milhões de salário e 25 milhões de extra.

Isso colocou Verstappen em outra lista da Forbes: a dos cinco atletas com menos de 25 anos mais bem pagos.

A publicação sinalizou que o cálculo dos salários é público e fez uma estimativa das compensações junto com a empresa Formula Money. As estimativas são feitas com base em documentos financeiros, arquivos legais e informações da imprensa, além de conversas com pessoas do setor. Todas as cifras estão arredondadas para o milhão mais próximo.

Lewis Hamilton é o segundo melhor colocado, com 55 milhões de dólares (R$270 milhões). O terceiro campeão do grid, Fernando Alonso, completa o top 3 com 34 milhões de dólares (R$167 milhões).

O top 5 conta ainda com Sergio Pérez, que recebeu um total de 26 milhões de dólares da Red Bull e com Charles Leclerc, com 19 milhões, cinco acima de Carlos Sainz.

Confira a lista de melhores salários da F1 2023 segundo a Forbes:

Pos. Piloto Equipe Salário (Dólares) Bônus (Dólares) Total (Dólares) 1 Max Verstappen Red Bull 45 25 70 2 Lewis Hamilton Mercedes 55 0 55 3 Fernando Alonso Aston Martin 24 10 34 4 Sergio Pérez Red Bull 10 16 26 5 Charles Leclerc Ferrari 14 5 19 6 Lando Norris McLaren 5 10 15 7 Carlos Sainz Ferrari 8 6 14 8 George Russell Mercedes 4 5 9 9 Pierre Gasly Alpine 5 3 8 9 Oscar Piastri McLaren 3 5 8

