A temporada 2023 da Fórmula 1 chegou ao fim em Abu Dhabi, e os olhos se voltam agora para o começo de 2024. O ano foi dominado por Max Verstappen e a Red Bull, com poucas equipes como McLaren e Ferrari melhorando seus carros ao longo do ano.

A Alfa Romeo mudará seu nome em 2024 após o fim do patrocínio máster com a montadora italiana. A equipe deve voltar a ser chamada de Sauber em 2024 e 2025 antes da entrada oficial da Audi em 2026.

A AlphaTauri também mudará de nome em 2024, devendo retornar a uma denominação como a Toro Rosso. Apesar do novo nome ainda não ter sido anunciado, Racing Bulls é uma das possibilidades.

Apesar de não termos nenhuma mudança no grid de 2024 (exceto os nomes das equipes), a temporada marcará um recorde de corridas, com 24 GPs previstos. O Motorsport.com traz um guia completo para você:

Lista de Pilotos da F1 2024:

Equipe Pilotos Alfa Romeo (Sauber, novo nome a ser anunciado) Valtteri Bottas Zhou Guanyu AlphaTauri (Novo nome a ser anunciado) Daniel Ricciardo Yuki Tsunoda Alpine Pierre Gasly Esteban Ocon Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Haas Nico Hulkenberg Kevin Magnussen McLaren Lando Norris Oscar Piastri Mercedes Lewis Hamilton George Russell Red Bull Sergio Perez Max Verstappen Williams Alex Albon Logan Sargeant Pela primeira vez na história, não teremos nenhuma mudança entre o grid que encerrou uma temporada e o que começa a seguinte. Logan Sargeant foi o último a garantir sua vaga, apenas após o fim dos testes de Abu Dhabi. Daniel Ricciardo também foi mantido pela AlphaTauri, tendo conseguido seu espaço após a demissão de Nyck de Vries ainda na primeira metade do campeonato.

Apesar do grid não ter mudado, 2024 pode se mostrar mais interessante, com 13 dos 20 contratos atuais chegando ao fim no próximo ano.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, the rest of the field at the start

Calendário da temporada 2024 da F1:

Data Evento Local 29 de fevereiro a 02 de março GP do Bahrein Sakhir 07 a 08 de março GP da Arábia Saudita Jeddah 22 a 24 de março GP da Austrália Melbourne 05 a 07 de abril GP do Japão Suzuka 19 a 21 de abril GP da China Xangai 03 a 05 de maio GP de Miami Miami 17 a 19 de maio GP da Emilia Romagna Ímola 24 a 26 de maio GP de Mônaco Mônaco 07 a 09 de junho GP do Canadá Montreal 21 a 23 de junho GP da Espanha Barcelona 28 a 30 de junho GP da Áustria Red Bull Ring 05 a 07 de julho GP da Grã-Bretanha Silverstone 19 a 21 de julho GP da Hungria Hungaroring 26 a 28 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps 23 a 25 de agosto GP da Holanda Zandvoort 30 de agosto a 01 de setembro GP da Itália Monza 13 a 15 de setembro GP do Azerbaijão Baku 20 a 22 de setembro GP de Singapura Singapura 18 a 20 de outubro GP dos Estados Unidos Circuito das Américas 25 a 27 de outubro GP do México Hermanos Rodríguez 01 a 03 de novembro GP de São Paulo Interlagos 21 a 23 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas 29 de novembro a 01 de dezembro GP do Catar Losail 06 a 08 de dezembro GP de Abu Dhabi Yas Marina

A temporada 2024 começará em 29 de fevereiro e terá um total recorde de 24 GPs. O calendário passou por uma regionalização em busca por uma sustentabilidade maior, que incluiu a troca do GP do Japão para abril e a passagem o GP do Azerbaijão para o segundo semestre.

O GP da China retorna ao calendário após quatro anos de cancelamento devido à pandemia. O GP do Catar passa a ser a penúltima etapa do ano, o que deve minimizar a crise criada pelo calor na prova deste ano.

Quando será a pré-temporada? A pré-temporada da F1 começará em 21 de fevereiro no Bahrein e durará três dias antes do primeiro GP do ano no mesmo local. A FIA revelou ainda que as sessões irão das 10h às 19h, horário local, em vez de terminar às 19h30 como em 2023. As sessões serão feitas no Bahrein também como forma de tornar o esporte mais sustentável, evitando um transporte a mais entre a pré-temporada e o primeiro GP do ano.

Photo by: Mercedes AMG Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver, Toto Wolff, Mercedes F1 Team Team Principal and CEO, Mercedes W14

Quando serão lançados os carros de 2024? As datas de lançamento dos carros da temporada 2024 ainda não foram anunciados. Porém, para a temporada 2023, os carros foram divulgados entre 31 de janeiro e 16 de fevereiro. Com a pré-temporada em 21 de fevereiro (dois dias mais cedo em relação a 2023), talvez vejamos modificações para 2024. Mudanças no regulamento para 2024 A FIA fez algumas poucas mudanças no regulamento sobre os testes com carros antigos, estipulando que qualquer componente usado deve ter sido usado previamente em um final de semana de corrida. O Artigo 10.2 C do Regulamento Desportivo diz agora: "Carros devem usar apenas componentes e software de uma especificação que foi usada em pelo menos uma competição do teste de carro atual durante uma temporada". A mudança no regulamento garante que as equipes não poderão usar componentes novos em um carro antigo para obter dados, burlando as restrições. Quais são os pilotos reservas da F1 2024? Equipe Piloto Alfa Romeo Theo Pourchaire AlphaTauri Liam Lawson Alpine A Confirmar Aston Martin Felipe Drugovich Ferrari A Confirmar Haas A Confirmar McLaren Ryo Hirakawa Pato O’Ward Mercedes Mick Schumacher Red Bull A Confirmar Williams A Confirmar

As equipes da F1 começaram a anunciar seus pilotos reservas para o próximo ano. Algumas optaram por manter os mesmos nomes de 2023, incluindo Liam Lawson na Red Bull e Mick Schumacher na Mercedes.

Porém, algumas optaram por trazerem "sangue novo" incluindo a McLaren, que trouxe dois novos pilotos: o vencedor das 24 Horas de Le Mans Ryo Hirakawa e o piloto da Indy Pato O'Ward.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lando Norris, McLaren, 2nd position, with their Sprint race trophies

Teremos mudanças nas corridas sprint da F1?

A Comissão da F1 já confirmou que mudará o formato das corridas sprint para 2024 após muitas críticas vindas de dentro do paddock. O novo regulamento será votado em janeiro com a FIA, podendo incluir uma mudança completa da programação do fim de semana e até mesmo o grid invertido.

Serão novamente seis sprints em 2024, que já passaram por mudanças em 2023, incluindo uma classificação própria, isolando a prova de sábado, sem influenciar na corrida do domingo. Mas, com essa novidade, as equipes passaram a sofrer com uma alteração: a introdução do parque fechado a partir do fim do TL1 da sexta-feira.

Uma das propostas discutidas é passar a classificação para o GP do domingo novamente para o sábado a tarde, com a sprint no sábado pela manhã. Com isso, o quali da sprint seria na sexta-feira a tarde. Isso permitiria a reabertura do parque fechado após a sprint, permitindo que as equipes possam fazer mudanças nos carros para o quali.