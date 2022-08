Carregar reprodutor de áudio

George Russell era só sorrisos após descer do carro, pela conquista da pole position do GP da Hungria, a primeira de sua carreira na Fórmula 1. Mas, apesar da felicidade, o britânico tem cautela quando questionado se isso significa que a Mercedes está de volta.

O britânico entregou uma volta voadora no fim do Q3 para superar Carlos Sainz por menos de um décimo, e terá a companhia do espanhol na primeira fila, com Charles Leclerc e Lando Norris logo atrás.

"Estou extasiado", disse Russell na entrevista após o fim da classificação. "Ontem foi provavelmente nossa pior sexta da temporada. Todo mundo trabalhou muito ontem a noite. Não sabíamos na verdade qual direção seguir".

"E aí na última volta, passei pela curva 1, foi incrível, deu certo na curva 2, que também foi incrível. E o tempo de volta foi se materializando. E eu cruzei a linha de chegada, olhei para a tela e vi P1. Foi uma sensação incrível".

Russell ainda foi questionado se a pole significa o retorno da Mercedes à frente, mas o britânico foi mais cauteloso.

"Não sei, para ser honesto. Temos que olhar e entender de onde veio isso hoje. Temos algumas ideias. Mas, no fim do dia, não há pontos na classificação. Mas, no geral temos bom ritmo de corrida, mas as Ferraris se mostraram rápidas ontem. Nós vamos lutar por isso. Mas, sem dúvidas, é um dia especial".

A Fórmula 1 volta ao Hungaroring amanhã para o GP da Hungria, 13ª etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band. E anote aí: assim que acabar a corrida, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

