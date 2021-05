Neste sábado, Lewis Hamilton reescreveu novamente a história da Fórmula 1. Ao garantir a primeira posição no grid de largada para o GP da Espanha, o heptacampeão atingiu a marca histórica de 100 poles na categoria, sendo o primeiro piloto a obter tal feito.

O domínio impressionante da Mercedes na era dos motores turbo híbridos, junto com o talento indiscutível de Hamilton permitiram ao inglês colocar seu nome nos livros de história, batendo um recorde que pertenceu a Jim Clark, Ayrton Senna e Michael Schumacher.

Vale destacar que, mesmo sendo o recordista absoluto de poles, Hamilton ainda tem uma porcentagem de aproveitamento que fica abaixo de outros grandes campeões da categoria. Neste quesito, Juan Manuel Fangio está a frente (55,77%), seguido de Jim Clark (45,21%), Alberto Ascari (42,42%), Ayrton Senna (40,12%) e Hamilton (37,17%).

Hamilton chegou à marca de seu ídolo, Ayrton Senna, no GP do Canadá de 2017, atingindo a 65 pole position da carreira e se tornou o recordista na Itália naquele mesmo ano, quando chegou à 69ª pole, superando as 68 de Schumacher.

Hamilton percorreu um longo caminho desde a sua primeira pole position, obtida no GP do Canadá de 2007 em seu ano de estreia com a McLaren, que acabou convertendo em sua primeira vitória na F1 logo no dia seguinte.

Pole nº 100: GP da Espanha de 2021 1 / 1 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

O ThePlayer.com, a maior comunidade de apostas esportivas do mundo, está lançando o Desafio F1, o fantasy game que promete agitar a internet e distribuir muitos prêmios.

Para participar, basta se inscrever no ThePlayer.com e entrar na página do Fantasy, clicando aqui. Os vencedores serão conhecidos durante o programa PÓDIO MOTORSPORT, transmitido ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

F1 AO VIVO: HAMILTON bate VERSTAPPEN e chega a 100 POLES e os DESTAQUES do grid do GP DA ESPANHA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #103: TELEMETRIA - Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.