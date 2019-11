O treino de classificação para o GP do México de F1 teve desdobramentos após quase quatro horas de seu término.

Por ter ignorado as bandeiras amarelas por causa do acidente de Valtteri Bottas já com o cronômetro zerado no Q3, Max Verstappen foi punido em três posições e terá que largar na quarta posição da corrida deste domingo.

Isso fez com que a primeira fila fosse toda da Ferrari, com Lewis Hamilton também se beneficiando.

Confira como ficou o grid de largada para o GP do México