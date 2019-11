Verstappen é punido e perde pole position do GP do México

Max Verstappen perdeu a pole position para o GP do México que acontece neste domingo. Os comissários da FIA entenderam que ele deveria ter desacelerado ao ver as bandeiras amarelas acionadas pelo incidente de Valtteri Bottas, na última curva do Autódromo Hermanos Rodríguez.

O holandês perdeu três posições de grid e largará na quarta posição. Com isso, a pole é de Charles Leclerc.

Em comunicado, os comissários da FIA disseram: "O piloto do carro #33 admitiu que estava ciente de que o carro #77 (Valtteri Bottas) bateu e viu o carro no lado esquerdo da pista, mas não estava ciente das bandeiras amarelas. Ele também admitiu não reduzir sua velocidade no setor.”

"Os comissários observaram, a partir das imagens da câmera onboard do carro #33, que as bandeiras amarelas eram claramente visíveis e foram mostradas com bastante antecedência. O piloto anterior (carro #5) reduziu a velocidade significativamente conforme os regulamentos.”

"Levando em conta todas as evidências disponíveis e as declarações do piloto, os comissários impõem a perda de três posições no grid e dois pontos de penalidade."

Confira o vídeo da volta de Verstappen e o momento em que ele ignora as bandeiras amarelas:

Após a punição a Verstappen, veja como ficou o grid de largada para o GP do México