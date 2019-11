Lewis Hamilton admitiu que ele trocou mensagens sobre a configuração do carro com seu engenheiro, Peter Bonnington, que está afastado para tratar de problemas de saúde.

Bonnington trabalhou com o britânico em todos os títulos do piloto com a Mercedes e é conhecido pela mensagem “It’s Hammertime” (trocadilho com as palavras Hamilton e martelo que significa algo como ‘hora do Hamilton acelerar’). No entanto, o engenheiro precisou passar por um procedimento médico e perderá o GP do México e o dos Estados Unidos.

Questionado pelo Motorsport.com sobre o impacto de estar sem seu braço direito, Hamilton brincou que Bonnington continuava em contato, porque ele estava “um pouco entediado de ficar no sofá”, antes de revelar que o engenheiro estava na fábrica da Mercedes acompanhando o trabalho da equipe à distância.

“Bono está comigo há sete anos, é a relação de trabalho mais longa que eu já tive com um engenheiro”, disse Hamilton.

“Então, esse fim de semana está sendo definitivamente estranho. Nós passamos por muitas coisas juntos e conquistamos muito também, mas ele está aqui conosco em espírito e trabalhou muito na semana passada com os engenheiros que o estão substituindo”.

“Eu trabalho muito próximo de Bono e estava trocando mensagens com ele antes do quali, apenas conversando sobre as configurações do carro, então ele ainda está por dentro de tudo”.

Veja como ficou o grid de largada para o GP do México de F1:

Galeria Lista 1 - Charles Leclerc 1 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 2 - Sebastian Vettel 2 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 3 - Lewis Hamilton 3 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 4 - Max Verstappen 4 / 20 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 5 - Alex Albon 5 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 6 - Valtteri Bottas 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 7 - Carlos Sainz Jr. 7 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 8 - Lando Norris 8 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 9 - Daniil Kvyat 9 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 10 - Pierre Gasly 10 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 11 - Sergio Perez 11 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 12 - Nico Hulkenberg 12 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 13 - Daniel Ricciardo 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 14 - Kimi Raikkonen 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15 - Antonio Giovinazzi 15 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 16 - Lance Stroll 16 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 17 - Kevin Magnussen 17 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 18 - Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 18 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 19 - George Russell 19 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images 20 - Robert Kubica 20 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

