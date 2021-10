Pensando em 'roubar' a audiência da Band durante o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, a Globo utilizará artilharia pesada e transmitirá a partida entre Internacional x Corinthians pela 28ª rodada do campeonato brasileiro de futebol. O jogo está marcado para as 16h, mesmo horário da corrida de Austin.

O time paulista, junto ao Flamengo, costuma puxar os maiores números da emissora e a rivalidade regional com o clube gaúcho também pode impulsionar a quantidade de televisores ligados no canal. Ainda durante a tarde, a Globo passará o filme Velozes e Furiosos 5.

A audiência da Band com a F1 em São Paulo incomoda a emissora carioca. No GP da Turquia, foram 3,8 pontos com picos de 4,7 e o segundo lugar nos índices. Nas seis corridas restantes da temporada da categoria máxima, três serão à tarde: Estados Unidos (16h), México (16h) e Brasil (14h). Com isso, poderão haver mais disputas de audiência.

