A ação continua! A temporada 2024 da Fórmula 1 tem mais um capítulo neste fim de semana com o GP da Arábia Saudita. Jeddah recebe a segunda de 24 etapas do ano, com a corrida acontecendo novamente no sábado.

O motivo pelo qual a temporada de começa com duas corridas aos sábados é o Ramadã, que começa no domingo, 10 de março – dia em que o GP da Arábia Saudita deveria ser realizado. Por causa do início do Ramadã, esta corrida foi antecipada um dia para ser realizada na noite de sábado.

A razão pela qual a abertura da temporada no Bahrein também aconteceu uma semana antes, no sábado, tem a ver com as regras da F1, já que os regulamentos estipulam que deve haver pelo menos uma semana entre duas corridas.

Assim como no GP do Bahrein, toda a programação foi adiantada em um dia, com os treinos livres acontecendo na quinta-feira e a classificação na sexta, antes da corrida no sábado.

A Fórmula 2 realiza também a segunda etapa da temporada neste fim de semana. Com as vitórias nas duas corridas do Bahrein, Zane Maloney, da Rodin, chega a Jeddah na liderança do campeonato com 36 pontos, contra 24 de Pepe Martí, 19 de Paul Aron e 15 do brasileiro Gabriel Bortoleto. Já Enzo Fittipaldi busca se recuperar após uma etapa complicada em Sakhir.

E, neste fim de semana, a F1 Academy, categoria de base que visa a formação de pilotas para disputarem campeonatos como F2 e F3, inicia a segunda temporada de sua história. Serão sete etapas, sempre acompanhando a F1, com duas corridas cada. Além da Arábia Saudita, a F1 Academy passa por Miami, Barcelona, Zandvoort, Singapura, Catar e Abu Dhabi.

O grid deste ano contará com nomes de destaque como a britânica Abbi Pulling, as árabes-emiradenses Hamda e Amna Al Qubaisi e a brasileira Aurélia Nobels, que correrá pela ART Grand Prix.

Confira a programação do GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada 2024 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Arábia Saudita de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Quinta-feira 14h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 14h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br / F1TV Pro Corrida Sábado 14h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 06h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Quinta-feira 12h Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 12h10 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 10h25 Bandsports / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Quinta-feira 08h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Quinta-feira 15h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sexta-feira 09h10 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 09h05 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h QUINTA-LIVRE Quinta-feira Após o TL2 Q4 Sexta-feira Após a Classificação PÓDIO Sábado Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

GUERRA! JOS Verstappen DISPARA CONTRA HORNER: "Vai EXPLODIR" a Red Bull

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

O que a F1 pode fazer para que o domínio de Max não seja desinteressante?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!