Preparados para virar a noite? Dois anos após o cancelamento horas antes do início do primeiro treino livre, a Fórmula 1 volta à Austrália para mais uma edição do GP no circuito do Albert Park em Melbourne, que promete novidades para esta edição, após a pista passar por importantes alterações no traçado.

Em 2020, com a pandemia da Covid-19 crescendo ao redor do mundo, a F1 já era muito criticada por dar sequência ao início de temporada em um momento em que a Europa começava a se fechar.

E apesar de bancar a realização do evento, o caso positivo de um membro da McLaren e a subsequente retirada da equipe britânica da corrida, a F1 não viu outra saída a não ser cancelar o GP na manhã da sexta-feira, poucas horas antes do primeiro treino livre, e com filas enormes já formadas no lado de fora do autódromo, o que rendeu duras críticas à categoria pela demora.

Com as principais categorias do automobilismo mundial longe da Austrália nos últimos dois anos devido às rígidas normas de entrada no país visando reduzir o impacto da pandemia, a direção do GP aproveitou para ouvir os pedidos de pilotos e equipe, realizando uma ampla reforma no circuito.

Segundo a Australian Grand Prix Corporation (AGPC), a média de velocidade no circuito deve aumentar em 15km/h, enquanto os tempos de volta devem cair em cerca de 5s. Com isso, devemos ter uma prova mais ágil que nas edições anteriores.

Com o novo Albert Park podendo ser um meio termo interessante entre o rápido circuito de Jeddah e as curvas travadas do Bahrein, o GP da Austrália pode entregar respostas interessantes sobre o estado da disputa entre Red Bull e Ferrari na ponta. No momento, a equipe italiana lidera ambos os Mundiais, mas Max Verstappen se aproxima de Charles Leclerc e Carlos Sainz com a vitória na Arábia Saudita.

Um pouco mais atrás, a Mercedes busca finalmente dar um passo adiante para deixar os problemas causados pelo porpoising para trás, enquanto tenta se aproximar da disputa pela ponta.

Enquanto as temperaturas manterão um certo padrão, com mínimas de 14, 17 e 14 e máximas de 23, 26 e 26 graus, o domingo pode reservar surpresas. Segundo a previsão do tempo, sexta e sábado devem contar com clima ensolarado e poucas nuvens, mas no domingo existe a chance de pancadas de chuva no fim da tarde.

Confira a programação do GP da Austrália, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 00h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 03h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 00h Bandsports Classificação Sábado 03h Band e Bandsports Corrida Domingo 02h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira A confirmar Q4 Sábado A confirmar PÓDIO Domingo A confirmar RETA FINAL Segunda-feira 19h

