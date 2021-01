O GP da Austrália pode ser adiado devido às preocupações com a pandemia do novo coronavírus, que também forçaria o atraso do início da temporada de 2021 da F1, diz o site RaceFans.

A corrida está marcada para o dia 21 de março e antes do ano novo a Austrália introduziu medidas duras com o objetivo de prevenir o ressurgimento da Covid-19.

O pessoal da Fórmula 1 teria que obedecer a uma quarentena de 14 dias na chegada à Austrália ou voos fretados para o país e operar dentro de uma "biosfera", como a de Abu Dhabi, com ambas as opções apresentando obstáculos logísticos e financeiros.

A construção do circuito provisório deve começar antes do final de janeiro para que a corrida prossiga conforme o planejado. A decisão sobre se o GP será realizado em março, portanto, precisa ser tomada nas próximas duas semanas. As vendas de ingressos ainda não começaram.

Se a prova não puder acontecer conforme programado, é provável que seja adiada para o segundo semestre do ano. No entanto, isso provavelmente envolveria mudar outros eventos no calendário de 2021.

Os ingressos já estão à venda para o GP do Bahrein, que está marcado para 28 de março. Se a corrida de Melbourne for adiada, Sakhir se tornará a abertura da temporada, o que pode tornar seu circuito um local mais atraente para os testes de pré-temporada.

