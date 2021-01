F1: Ricciardo faz primeira aparição como piloto da McLaren

Em 14 de maio do ano passado, Daniel Ricciardo foi anunciado como novo piloto da McLaren, em substituição a Carlos Sainz Jr., mas demorou quase oito meses para o australiano finalmente se mostrar com as cores da equipe de Woking.

Nesse meio tempo, Ricciardo teve que correr toda a temporada de 2020 da F1 com a Renault, durante a qual conquistou dois terceiros lugares - em Nurburgring e Ímola - a caminho de terminar em quinto no campeonato de pilotos.

Agora, no início de 2021, o vencedor de sete corridas mudou sua foto de perfil em suas contas nas mídias sociais para uma em que ele veste uma camiseta branca com o logotipo da McLaren, acompanhado pelo sorriso habitual.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Daniel Ricciardo

Ele também atualizou sua descrição, como piloto da McLaren na F1, que a equipe também fez questão de ecoar.

A McLaren será a quinta equipe de Ricciardo na F1, depois de estrear com a HRT em 2011 e depois correr com a Toro Rosso em 2012 e 2013, antes de sua chegada à Red Bull, permanecendo até o final de 2018, quando surpreendeu o mundo da F1 com uma mudança para Renault. O piloto de 31 anos soma sete vitórias, três poles e 31 pódios em 188 GPs disputados.

