Depois de quase doze horas de espera, finalmente saiu a decisão: o GP da Austrália da Fórmula 1 está cancelado. Ao longo dessas horas, muitas dúvidas foram levantadas, e as próprias equipes não sabiam o que fazer até o anúncio oficial. Mas, caso a corrida tivesse seguido em frente, algumas equipes estariam prontas para ir à pista.

Das dez equipes do grid da F1, três estavam dispostas a seguir com o final de semana, o que criaria uma possibilidade de repetição do clássico GP dos Estados Unidos de 2005, quando apenas seis carros participaram da prova.

Red Bull, AlphaTauri e Racing Point estavam com tudo pronto, enquanto as demais já estavam dando as atividades como encerradas. Um membro de uma das equipes disse ao Motorsport.com: "Nós vivemos pela corrida e estamos aqui pela corrida".

Suas posições ficaram claras em um encontro com Ross Brawn em um hotel no centro de Melbourne na noite passada, após o anúncio de que a McLaren não participaria do GP, após um membro da equipe testar positivo para o coronavírus.

A maioria das equipes queriam cancelar a prova, mas Christian Horner, Franz Tost e Otmar Szafnauer afirmaram que suas equipes estariam presentes a não ser que as autoridades proibissem sua presença no local por questões de segurança.

Isso deu início a uma complexa noite com discussões legais entre a F1, a FIA e o governo do estado de Vitória sobre quais seriam os próximos passos e quem seria o responsável pela decisão, com todas as implicações financeiras óbvias.

Mercedes, Ferrari e Renault - as três equipes de fábrica - foram veementemente contra a realização da corrida, com os campeões mundiais escrevendo uma carta explicando sua decisão.

"Nós dividimos a tristeza com os fãs do esporte. Mas a saúde física e mental e o bem-estar de nossa equipe e da comunidade da F1 são nossas prioridades", afirmou a equipe em comunicado. "Não sentimos mais que a segurança de nossa equipe está garantida caso continuemos no evento".

Na sexta de manhã, apenas funcionários de logística estiveram na pista. As garagens de Ferrari e Mercedes estavam fechadas às 10h, horário local, uma hora antes do início do primeiro treino livre, o que seria uma quebra no regulamento. A da Renault estava aberta, mas os carros ainda estavam em condições de parque fechado, cobertos.

As garagens das outras seis equipes estavam abertas, mas apenas as três citadas acima estavam fazendo preparações sérias para ir à pista no horário marcado.

GALERIA: Imagens da sexta-feira em Melbourne

Galeria Lista Queues outside Gate 10 1 / 81 Foto de: Andrew van Leeuwen Queues outside Gate 10 2 / 81 Foto de: Andrew van Leeuwen Queues outside Gate 10 3 / 81 Foto de: Andrew van Leeuwen Queues outside Gate 10 4 / 81 Foto de: Andrew van Leeuwen Queues outside Gate 10 5 / 81 Foto de: Andrew van Leeuwen Queues outside Gate 10 6 / 81 Foto de: Andrew van Leeuwen Zsolt Baumgartner leaves the pits in the F1 2-seater 7 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images The standard night-time curfew sign outside the paddock entrance swipe gates 8 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images The Mercedes team start to pack up in the pit lane 9 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images The McLaren pits 10 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM arrives at the circuit 11 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM 12 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM 13 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Renault packing crates in the paddock 14 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Red Bull Racing team members at work 15 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Packing crates outside the Renault garage in the paddock 16 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Packing crates outside the McLaren garage in the paddock 17 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Packing crates outside the McLaren garage in the paddock 18 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talks to the media 19 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Hand Sanitiser dispenser outside the empty McLaren hospitality area in the paddock 20 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Hand Sanitiser dispenser outside the empty McLaren hospitality area in the paddock 21 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, arrives in the paddock 22 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Franz Tost, Team Principal, AlphaTauri, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in the paddock 23 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fans queue at the delayed opening gates 24 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Empty track and grandstands at turn 1 25 / 81 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Empty grandstands 26 / 81 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Empty grandstands 27 / 81 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Empty grandstands 28 / 81 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Empty grandstands 29 / 81 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alfa Romeo personnel arrive at the track 30 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images A Racing Point RP20 under covers in the garage 31 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Zsolt Baumgartner leaves the pits in the F1 2-seater 32 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images The sun rises over the paddock. 33 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images The sun rises over the Melbourne skyline 34 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images The Red Bull Racing garage in the pit lane 35 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images The McLaren pit wall stand 36 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images The McLaren gantry over the pitbox 37 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images The back of the McLaren garage 38 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images The AlphaTauri garage 39 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Team personnel wait for the standard nightly curfew to be lifted outside the paddock gates 40 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Screens in front of the Haas garages 41 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, arrives in the paddocl 42 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, arrives in the paddock 43 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ron Meadows, Sporting Director, Mercedes AMG, and Alan Permane, Sporting Director, Renault Sport F1 Team 44 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Ron Meadows, Sporting Director, Mercedes AMG 45 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Race Marshals leave their positions on the news that the event is cancelled 46 / 81 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Programme sellers 47 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Paddock staff make preparations with the race trophy 48 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Outside the McLaren hospitality area 49 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images McLaren team members in the paddock 50 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport 51 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport 52 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport 53 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing 54 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Hand sanitiser station near the gates 55 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, in the paddock 56 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing arrives at the circuit 57 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Franz Tost, Team Principal, AlphaTauri 58 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Franz Tost, Team Principal, AlphaTauri 59 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fans wear protective masks in light of the coronavirus outbreak 60 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans wait outside the circuit as the gates are delayed in opening 61 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans queue with Police as the gates are delayed in opening 62 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans queue for the dalayed opening gates 63 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans queue at the delayed opening gates 64 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans queue at the delayed opening gates 65 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans queue at the delayed opening gates 66 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans queue at the delayed opening gates 67 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans queue at the closed gates 68 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans queue as the gates are delayed in opening 69 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans queue as the gates are delayed in opening 70 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Empty stage in the fans area 71 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing 72 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, arrives in the paddock 73 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ayao Komatsu, Chief Race Engineer, Haas F1 and Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda arrive at the circuit 74 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Angry fans with a message for the FIA on the news that the race is cancelled 75 / 81 An offical speaks to the media as fans listen 76 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images AlphaTauri personnel arrive at the track 77 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images AlphaTauri Honda staff in the paddock amongst packing crates 78 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images AlphaTauri Honda staff in the paddock amongst packing crates 79 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Alan Permane, Sporting Director, Renault Sport F1 Team 80 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images A disappointed Mercedes F1 fans gives a thumbs down gesture as the gates are delayed in opening 81 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

VÍDEO: O Coronavírus e o mundo do esporte a motor