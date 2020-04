Após anunciar que um de seus mecânicos foi diagnosticado com Coronavírus, a McLaren afirmou que outras 14 pessoas da equipe ficarão em regime de quarentena por duas semanas em Melbourne.

A Fórmula 1 ainda não divulgou se outras etapas do calendário serão adiadas ou se o cancelamento se restringirá apenas ao GP da Austrália. Os membros do time de Woking ficarão isolados no hotel em que estão hospedados em Melbourne.

"Ao longo da noite, 14 membros da equipe, além do que foi confirmado, foram colocados em quarentena no hotel por 14 dias, em um acordo feito com as autoridades de saúde locais", diz o comunicado oficial do time. "Eles são indivíduos que tiveram contato direto com o membro que testou positivo para Coronavírus. Esses indivíduos estão recebendo suporte dos administradores da equipe, que ficarão para trás com eles durante o período da quarentena".

"Qualquer outro membro que apresente os sintomas será imediatamente testado e isolado, de acordo com nosso protocolo".

"Outros membros do time foram liberados para retornar ao paddock para empacotar os equipamentos do time antes de viajarem de volta para o Reino Unido. Ninguém da equipe de corridas retornará para o Centro de tecnologias da McLaren por um período de 14 dias, como medida de precaução".

A McLaren adicionou ainda que apoia totalmente a decisão tomada pela F1, pela FIA e pela Corporação GP da Austrália de cancelarem o evento.

Zak Brown, Executive Director, McLaren Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

O CEO da McLaren, Zak Brown, publicou nas redes sociais: "Eu aplaudo a decisão da Fórmula 1, da FIA e da AGPC de cancelarem o GP da Austrália. A saúde e segurança da família F1 e da comunidade local deve estar em primeiro lugar".

"Como um competidor, essa foi a decisão mais difícil que precisei tomar. Como um CEO, foi a decisão mais fácil a ser tomada".

Coronavírus está causando grandes impactos no esporte a motor

Desde o início da pandemia, no início do ano, o coronavírus já mexeu bastante com o esporte a motor ao redor do mundo. A Fórmula 1 tem tentado ao máximo seguir a temporada normalmente, mas já precisou cancelar o GP da Austrália e adiar o GP da China.

A MotoGP tem sido uma das categorias mais afetadas. Primeiro, foi o cancelamento do GP do Catar, seguido de adiamentos das provas da Tailândia, Américas e Argentina. No momento, a temporada está marcada para começar apenas em maio, com o GP da Espanha.

Outra que está sofrendo com a pandemia é a Fórmula E. A categoria de carros elétricos foi a primeira a mexer em seu calendário por causa do Covid-19, ao adiar o eP de Sanya, que seria realizado em março. Mas após o adiamento das provas de Roma e Jacarta e a declaração da OMS de que passaria a tratar o coronavírus como pandemia, a categoria decidiu suspender sua temporada por dois meses, adiando também as provas de Paris e Seul, que já eram dúvidas devido ao aumento do número de casos nos países.

Veja galeria que explica os impactos do Covid-19 no esporte a motor:

Galeria Lista O primeiro evento oficial a cair foi o ePrix de Sanya da Fórmula E. Originalmente marcado para 21 de março, ele foi adiado pela categoria, mas até o momento não foi anunciada uma nova data 1 / 31 Foto de: FIA Formula E Dias depois, a F1 adiou o GP da China. No momento, estão buscando uma data alternativa mais próxima do fim da temporada, mas o calendário já apertado torna a situação difícil 2 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images A Ferrari precisou fechar seus museus em Modena e Maranello após pedido do governo da região 3 / 31 Foto de: Jose Carlos de Celis O DTM mudou a sede de sua pré-temporada. Ao invés de Monza, na Itália, as sessões foram para Hockenheim 4 / 31 Foto de: Mario Bartkowiak O piloto da equipe ART na Fórmula 2, Christian Lundgaard, perdeu a pré-temporada da categoria no Bahrein porque estava em quarentena em um hotel na ilha espanhola de Tenerife após surgirem casos do coronavírus no local 5 / 31 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Lundgaard não é o único piloto preso no hotel. O brasileiro Caio Collet e outros pilotos da Academia da Renault também estavam no local e ficaram retidos no hotel em Tenerife, mas todos testaram negativo para o coronavírus e foram liberados 6 / 31 Foto de: DPPI O Salão do Automóvel de Genebra também foi cancelado devido ao coronavírus 7 / 31 Foto de: Motor1 A maior parte dos envolvidos com o mundial de MotoGP que são de nacionalidade japonesa tiveram que ficar no Catar desde o fim do teste, para poderem estar presentes no primeiro GP do ano, que seria realizado em 8 de março 8 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mas a MotoGP acabou cancelando essa data, que seria a primeira do Mundial de 2020. O Catar adotou regras mais rígidas quanto à entrada e saída de cidadãos de países afetados e as equipes não tinham garantias de que poderiam disputar a prova 9 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Por outro lado, a Dorna Sports, dona da MotoGP, manteve as provas da Moto2 e Moto3 no Catar. O motivo? Os pilotos e as equipes já estavam no Catar antes das novas normas para a realização de suas pré-temporadas 10 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images O GP da Tailândia foi oficialmente adiado pelo motivo do cancelamento do Catar, sendo remarcado para o primeiro final de semana de outubro 11 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Durante o final de semana do GP do Catar, o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, afirmou que não seria possível remarcar a etapa do Catar para a MotoGP, como foi feito com a Tailândia, porque a pista de Losail passará por reformas 12 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images A Super Fórmula, principal categoria do automobilismo japonês, cancelou a rodada de abertura da temporada de 2020, que seria realizada em 5 de abril 13 / 31 Foto de: Jun Goto Depois de Sanya, a Fórmula E teve mais um impacto em seu calendário, com o adiamento do eP de Roma. A Itália é um dos países mais afetados pelo coronavírus e outras provas já foram canceladas 14 / 31 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images A MotoGP também adiou o GP das Américas, que seria a 'nova abertura' da temporada 15 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images No dia seguinte à notícia de Austin, o GP do Bahrein de F1 anunciou que vai realizar a etapa com portões fechados, para evitar a disseminação do Covid-19 pelo país. A decisão foi tomada para inibir a ida de estrangeiros ao Bahrein 16 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Na Fórmula E, há duas equipes chinesas, a NIO 333 e a Techeetah, além de um piloto chinês, Ma Qinghua. Para poder participar do ePrix da Cidade do México, em fevereiro, o piloto optou por fazer uma quarentena de 14 dias na capital 17 / 31 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images "Não podemos parar, mas não tomaremos riscos desnecessários". Essa é a visão de Ross Brawn, diretor de esporte a motor da F1 quando perguntado sobre o destino das três primeiras etapas do campeonato: Austrália, Bahrein e Vietnã 18 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O GP da Austrália foi marcado para o fim de semana do dia 15 e é alvo de polêmica, com Hamilton criticando o fato de a F1 ir adiante na ideia de fazer a corrida 19 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images No momento, o GP do Vietnã também está confirmado, mas as dúvidas quanto a realização de sua etapa inaugural crescem a cada dia, junto com o aumento no número de casos no país, localizados principalmente na região de Hanoi, capital e cidade que receberá o evento 20 / 31 Foto de: Vietnam Grand Prix Corporation "Estamos considerando todas as opções", é o que afirma o CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, sobre o futuro da temporada da MotoGP. O contrato da Dorna obriga a empresa a fazer um mínimo de 13 provas 21 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enquanto isso, o Automóvel Clube do Oeste, organizador das 24 Horas de Le Mans, principal prova do automobilismo mundial, tem uma visão muito diferente das outras categorias. Em comunicado divulgado na semana passada, afirmaram estar monitorando a situação, mas acreditam que a epidemia não deve afetar a organização e a realização da edição de 2020 22 / 31 Foto de: JEP / Motorsport Images A Federação Internacional de Automobilismo anunciou na última sexta-feira a criação de um Comitê de Crise para lidar com o impacto do coronavírus no automobilismo, afirmando que tem como objetivo principal proteger os envolvidos com o esporte 23 / 31 Foto de: FIA A notícia mais recente a impactar o mundo do esporte a motor vem da Itália. Na noite do sábado 7, o governo do país anunciou um plano radical para tentar conter o avanço do coronavírus: colocar diversas regiões do norte da Itália sob quarentena, impedindo pessoas de entrar ou sair das regiões 24 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Entre as regiões afetadas estão Modena, onde fica a sede da Ferrari, Milão, sede da Pirelli, Lombardia, local da sede da equipe da Yamaha na MotoGP, além de Pesaro e Urbino, onde mora o multicampeão Valentino Rossi. A Fórmula 1 já anunciou que, caso algum piloto ou equipe não puder chegar a um país, a categoria não fará uma corrida que seja válida para o mundial 25 / 31 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A MotoGP também adiou o GP da Argentina. No momento, a etapa inaugural da temporada será o GP da Espanha, marcado para o primeiro final de semana de maio 26 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Na Fórmula E, o adiamento do ePrix de Jacarta e a decisão da OMS de passar a tratar o coronavírus como uma pandemia levou à decisão mais radical vista até o momento no mundo do esporte a motor: a suspensão da temporada por dois meses, adiando também as etapas de Paris e Seul 27 / 31 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Já o WEC cancelou a etapa de Sebring, assim como o IMSA 28 / 31 Foto de: JEP / Motorsport Images Na IndyCar, a abertura da temporada 2020 em St. Pete terá portões fechados 29 / 31 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Na NASCAR, as etapas de Atlanta e Miami terão portões fechados 30 / 31 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images No Brasil, a Stock Car proibiu estrangeiros na Corrida de Duplas, que abre a temporada 2020 em Goiânia, no fim de março. Piquet, Barrichello, Zonta (foto) e outros tinham parceiros de fora confirmados 31 / 31 Foto de: Jose Mario Dias