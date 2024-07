A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana para mais uma edição do GP da Bélgica! O mítico circuito de Spa-Francorchamps recebe a 14ª etapa da temporada 2024, sua última atividade antes da pausa de verão da categoria.

Após a terceira consecutiva sem vencer, Max Verstappen viu sua vantagem na liderança do Mundial cair levemente. O holandês tem agora 265 pontos contra 189 de Lando Norris. Charles Leclerc se mantém em terceiro com 162, mas o monegasco vem perdendo força na classificação, vendo Carlos Sainz em sua cola com 154.

Oscar Piastri completa o top 5 com 149, subindo na classificação após sua vitória no Hungaroring. Lewis Hamilton chega à sexta posição com 125 pontos, um a mais que Sergio Pérez, enquanto George Russell tem 116.

Já a Fórmula 2 realiza a 10ª de 14 etapas da temporada 2024. Com o campeonato próximo de sua reta final, a briga está quente. Isack Hadjar mantém a liderança com 140 pontos, contra 122 de Paul Aron, enquanto Gabriel Bortoleto subiu para terceiro, com 110. Zane Maloney é o quarto com 96, enquanto Franco Colapinto completa o top 5 com 85. Já Enzo Fittipaldi, que voltou a pontuar de forma regular, é o 10º, 58.

Para fechar, a Fórmula 3 faz a penúltima etapa da temporada 2024, com uma briga intensa pelo título, já que apenas sete pontos separam os quatro primeiros colocados. Gabriele Mini lidera com 119, contra 115 de Luke Browning, 113 de Arvid Lindblad e 112 de Leonardo Fornaroli.

Confira a programação do GP da Bélgica, 14ª etapa da temporada 2024 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Bélgica de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 11h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h00 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 04h50 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h30 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

