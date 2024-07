Foi um dia de ordens de equipe no GP da Hungria de F1 2024. Aston Martin pediu a Lance Stroll que devolvesse a décima posição no final do Grande Prêmio da Hungria de F1 ao companheiro de equipe Fernando Alonso, mas ele não obedeceu e as ignorou, ao contrário da situação de Lando Norris, na McLaren.

A Aston Martin pediu a Alonso que deixasse Stroll passar para atacar Yuki Tsunoda, mas depois de não conseguir ultrapassar o japonês, o canadense se recusou a trocar de posição novamente e cruzou a linha de chegada em décimo lugar, deixando o espanhol em décimo primeiro e fora da zona de pontuação.

"Sugiro que você se acalme e deixe Fernando passar. Ele está quatro segundos atrás", Stroll foi informado pelo rádio, no final da corrida. No entanto, o #18 continuou até a linha de chegada sem diminuir a velocidade e terminou sete décimos de segundo atrás do RB de Tsunoda e 4.484s à frente do bicampeão.

Depois, diante da mídia, Alonso decidiu apoiar a decisão de sua equipe e defendeu que, no final, mudar ou não de posição com Stroll teria dado os mesmos pontos para sua equipe: "Não importava muito para mim, era um ponto para a equipe. Não importa qual dos dois carros ganha esse ponto. Acho que ele estava tentando passar Tsunoda até a última curva, então acho que foi a coisa certa a fazer".

Quando lembrado de que até mesmo na McLaren havia uma ordem semelhante, e que Norris a aceitou, mesmo relutante, ele explicou que a diferença entre uma situação e outra é grande: "Não sei. A vitória na corrida é diferente do 10º e 11º lugares, mas se esse foi o acordo que eles fizeram antes da corrida, ele deve ser cumprido. Embora eu entenda que isso pode ser frustrante", disse ele.

Com esse final, pouca coisa mudou na corrida ou no campeonato, onde Alonso continua em nono, muito longe do oitavo, George Russell, e 21 pontos à frente de Stroll. A diferença iria subir para 23, embora esse ponto extra ajude o canadense, que com seus 24 pontos está apenas dois à frente de Yuki Tsunoda e Nico Hulkenberg, que estão empatados com 22 pontos.

