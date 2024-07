F1 - Russell dispara: “Não estamos muito longe da Red Bull”

Neste final de semana, durante o GP da Hungria de Fórmula 1, a Mercedes conseguiu somar pontos importantes com Lewis Hamilton subindo ao pódio, ocupando o terceiro lugar, e George Russell conseguindo beliscar a nona posição.



É importante relembrar que Russell largou da 17° posição e planejava ter uma largada, fazendo um trecho longo com pneus duros. Na volta 34, o piloto voltou à pista ocupando a 11° colocação e seguiu fazendo o possível para diminuir os danos e tentar se colocar na zona de pontuação.

Após o resultado da corrida, o britânico se mostrou satisfeito, mas pontuou que este final de semana pode ter sido o “seu menos competitivo”, ainda que a equipe tenha conseguido um pódio com Hamilton.

“Eu diria que, como equipe, este foi provavelmente o nosso fim de semana de corrida menos competitivo, mas Lewis ainda estava no pódio. Agora temos cinco pódios consecutivos, então tiraremos pontos positivos disso. Apenas cientes de que há uma flutuação em nosso desempenho, dependendo da temperatura.”

Ao ser questionado sobre a posição da Mercedes em relação às outras equipes, o piloto avaliou que a equipe estaria à frente da Ferrari:

“Acho que estamos à frente da Ferrari, sem dúvida, e não estamos muito longe da Red Bull.”

Russell ainda relembrou as últimas cinco corridas e resultados conquistados pela Mercedes, além de avaliar o desempenho da equipe ao longo da primeira fase da temporada de 2024.

“Em duas dessas cinco corridas fomos de longe os mais rápidos e nas outras três fomos segundo ou terceiro. Talvez sejam apenas flutuações naturais durante a temporada, mas definitivamente parece ter uma relação com a temperatura.”

