VÍDEO F1 - Verstappen para Hamilton: "Conversamos depois"

Após Max Verstappen e Lewis Hamilton se colidirem no GP da Hungria da Fórmula 1, no domingo (21), os pilotos se cumprimentaram enquanto Verstappen estava em entrevista, com o holandês afirmando que "conversamos depois". Lewis entendeu que a atitude foi para "quebrar o gelo" e foi respeitável. Veja o vídeo:

No vídeo, Hamilton aperta o abraço de Verstappen, se cumprimentam, com o holandês dizendo que "conversamos depois", com Hamilton confirmando "sim, sim, sim". Em entrevista e perguntado sobre o que foi falado, o britânico disse que "nada realmente. Só quebrei o gelo, ao invés de passar reto. Pensei que foi algo respeitoso. Sem problemas".

O acidente aconteceu na disputa pela terceira colocação em Hungaroring, quando Verstappen abriu a asa móvel, atacou Hamilton, que freiou para tentar entrar na curva, fazendo os pneus dos carros se encostarem e o carro do holandês ser catapultar para o alto, indo para a área de escape e retornando para a pista apenas na quinta colocação, atrás de Leclerc.

