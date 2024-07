F1: Nova ‘cláusula Marko’ impede ‘fuga’ de Verstappen para Mercedes?

A primeira vitória de Oscar Piastri na Fórmula 1 durante o GP da Hungria ficará marcada pela briga entre os pilotos da McLaren e as explosões de raiva de Max Verstappen no rádio. A última, tendo chamado a atenção do público, principalmente depois de o piloto ser chamado de “infantil” por seu próprio engenheiro durante a corrida.

As reclamações do piloto holandês foram relacionadas ao novo pacote técnico da Red Bull e os erros cometidos pela equipe, que custaram o pódio para Verstappen. Porém, ao que tudo indica, este pode não ser o único motivo para o incômodo do tricampeão.

Antes do início da temporada de 2024 da F1, ainda em fevereiro, notícias caóticas eclodiram na equipe de Milton Keynes e, entre elas, a que diz respeito a uma cláusula contratual, que foi adicionada no inverno de 2023, ao acordo de Max, na qual, caso Helmut Marko saia da Red Bull, o tricampeão poderia seguir os mesmos passos e firmar acordo com outra equipe.

A notícia, inclusive, agitou as supostas negociações entre Toto Wolff, chefe da Mercedes, e Verstappen. À época, ele chegou a declarar que “se for preciso, também temos espaço para Helmut”. Mas, ao que tudo indica, Christian Horner tomou medidas para que isso não aconteça.

O chefe da Red Bull conseguiu conciliar parte do desentendimento entre Marko e a equipe, contornando a possível saída do conselheiro. Horner recebeu o apoio de Chaleo Yoovidhya, o acionista majoritário do grupo, e, dessa maneira, convenceu Helmut a assinar um contrato afirmando que continuará em sua posição até 2026. O documento ainda protege o time caso o conselheiro não consiga desempenhar seu papel por motivos pessoais, como problemas de saúde.

A ação vem em um momento crucial, já que impediria a saída do tricampeão para a Mercedes ao fim da temporada ou em 2026. Dessa maneira, Verstappen não poderá deixar o time sob as condições anteriores, o que dá maior poder de negociação para Horner e diminui os rumores de negociações entre Wolff e Max.

