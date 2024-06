Após uma pausa, a Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana com Barcelona recebendo mais uma edição do GP da Espanha, a 10ª etapa da temporada 2024.

Depois de uma passagem chuvosa por Montreal, a F1 deve enfrentar um final de semana mais "padrão", com previsão de clima seco para os três dias de atividades de pista. Já a temperatura deve girar entre 18 e 26 graus.

Com nove etapas transcorridas, Max Verstappen aproveitou o abandono duplo da Ferrari para aumentar sua vantagem na liderança. O holandês soma agora 194 pontos contra 138 de Charles Leclerc. O monegasco vê agora Lando Norris na sua cola com 131. Carlos Sainz é o quarto, com 108, enquanto Sergio Pérez fecha o top 5 com 107.

Entre as equipes, a Red Bull lidera com 301 pontos, contra 252 da Ferrari. O abandono duplo do time italiano permitiu uma aproximação da McLaren, que chegou a 212. A Mercedes é a quarta com 124, contra 58 da Aston Martin.

A Fórmula 2 realiza a sexta etapa da temporada. Paul Aron é o líder com 80 pontos contra 78 de Isack Hadjar. Zane Maloney é o terceiro com 69 com Dennis Hauger na sequência, com 56. Vindo de dois bons finais de semana, Gabriel Bortoleto é o quinto com 50, enquanto Enzo Fittipaldi é o 10º, com 32.

Já na Fórmula 3 teremos a quinta etapa da temporada, marcando a metade do campeonato. Gabriele Mini lidera com 72, quatro à frente de Luke Browning. Leonardo Fornaroli (64), Dino Beganovic (58) e Arvid Lindblad (44) completam o top 5.

Para fechar, a F1 Academy retorna neste fim de semana com a terceira de sete etapas da temporada. Abbi Pulling é a líder absoluta, com três vitórias e um segundo lugar em quatro corridas. A britânica tem 99 pontos contra 65 de Doriane Pin. Maya Weug é a terceira com 51. A brasileira Aurelia Nobels ocupa a 12ª posição, com seis tentos.

Confira a programação do GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2, da Fórmula 3 e da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação da Espanha de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 06h35 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h40 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h05 Bandsports / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 03h50 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 13h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 13h Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h50 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sexta-feira Após a Classificação PÓDIO Sábado Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

