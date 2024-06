A temporada de 2024 da Fórmula 1 ainda está longe de terminar, mas os olhos já estão voltados para o próximo ano, que marcará o início de uma nova era para a categoria, com a chegada de Lewis Hamilton à Ferrari após mais de uma década defendendo as cores da Mercedes.

A contratação, anunciada no começo do ano, caiu como uma bomba no paddock, e iniciou um frenético mercado de pilotos para a próxima temporada.

Enquanto Carlos Sainz foi o preterido para abrir espaço para a chegada de Hamilton, o heptacampeão terá ao seu lado Charles Leclerc, que hoje é visto como o piloto principal do time italiano.

E se, para muitos, a chegada do heptacampeão seria motivo de preocupação para Leclerc, o monegasco enxerga a situação de outra forma.

"Vejo como uma super oportunidade, para mim e para a equipe, mas também para o nosso esporte", diz Leclerc em entrevista ao jornal italiano La Stampa. "Ter um heptacampeão mundial na equipe é um grande sinal que enviamos para fora".

E, diferentemente do restante do paddock, o anúncio da contratação de Hamilton não surpreendeu Leclerc: "Bem, não foi uma surpresa. Eu já sabia há algum tempo que haviam negociações".

