RETA FINAL: GP da Espanha com audiência recorde no Brasil e Piquet ‘alfineta’ Senna em livro comemorativo

O RETA FINAL entra em cena com o resumo do fim de semana do GP da Espanha de F1, em mais uma vitória de Lewis Hamilton, que se aproxima cada vez mais do recorde de 91 triunfos de Michael Schumacher.

A força do piloto da Mercedes, que teve que vencer também o forte calor catalão, a segunda posição de Max Verstappen e mais um erro de Valtteri Bottas são apenas alguns dos assuntos do programa desta segunda-feira.

O aniversário de Nelson Piquet não podia ficar de fora, assim como os preparativos para a Corrida do Milhão da Stock Car do próximo domingo, com a participação especial de Ricardo Maurício, Gabriel Casagrande e Bruno Baptista.

