A Fórmula 1 arrumou um jeito de manter os fãs engajados no espaço entre os GPs da Espanha e da Bélgica. Nesta terça (18), a categoria divulgou um ranking com os pilotos mais rápidos da categoria dos últimos 40 anos. E os pilotos na lista e suas posições podem render muitas discussões.

O debate sobre qual piloto é mais rápido é um dos mais antigos cercando a categoria. Por isso, a F1 se juntou à Amazon Web Services (AWS), empresa responsável pelos gráficos da transmissão, para coletar os dados disponíveis desde 1983 e determinar qual piloto é o mais rápido em uma única volta rápida.

Segundo a F1, a produção do ranking durou cerca de um ano e usou técnicas de machine learning para comparar as performances de classificação dos pilotos versus seus companheiros de equipe.

De acordo com a tabela final, temos um brasileiro na pole position entre os mais rápidos da F1: Ayrton Senna. O brasileiro, tricampeão da F1, largou 65 vezes na frente em sua curta trajetória na categoria. Segundo a F1, apesar de Schumacher e Hamilton terem ultrapassado Senna, seus números seriam maiores caso não fosse o acidente em Ímola em 1994. Atual recordista de pole positions, Lewis Hamilton é apenas o terceiro colocado, atrás de Senna e Schumacher, mas o hexacampeão lidera entre os pilotos atuais. Chama a atenção que, apesar da tabela compilar 40 anos de dados, temos uma grande quantidade de pilotos do grid na tabela. Max Verstappen fica logo atrás de Hamilton, em quarto, enquanto Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Lando Norris e Daniel Ricciardo também estão no Top 20. Confirmado para voltar ao grid em 2021, Fernando Alonso completa o Top 5. Dois nomes no Top 10 chamam a atenção: Heikki Kovalainen e Jarno Trulli. Enquanto o italiano tem quatro poles, o finlandês tem apenas uma, e ambos estão posicionados a frente de Sebastian Vettel, o quarto piloto com o maior número de poles na história, atrás apenas do trio Hamilton - Schumacher - Senna. Ambos foram beneficiados pelo algoritmo responsável pelo ranking, que faz também uma comparação direta de volta rápida entre companheiros de equipe. A lista foi criada como se fosse uma sessão de classificação, determinando qual seria a diferença de tempos entre cada um dos pilotos. Senna garantiria a pole ideal, a 0s114 de Schumacher e 0s275 a frente de Hamilton. E aí, o que acharam da lista da F1? Muito polêmica? Pouco polêmica? Fala a verdade? Confira a lista dos 20 pilotos mais rápidos dos últimos 40 anos segundo a F1: Posição Piloto Dif. de Tempo 1 Ayrton Senna 0.000s 2 Michael Schumacher 0.114s 3 Lewis Hamilton 0.275s 4 Max Verstappen 0.280s 5 Fernando Alonso 0.309s 6 Nico Rosberg 0.374s 7 Charles Leclerc 0.376s 8 Heikki Kovalainen 0.378s 9 Jarno Trulli 0.409s 10 Sebastian Vettel 0.435s 11 Rubens Barrichello 0.445s 12 Nico Hulkenberg 0.456s 13 Valtteri Bottas 0.457s 14 Carlos Sainz 0.457s 15 Lando Norris 0.459s 16 Daniel Ricciardo 0.461s 17 Jenson Button 0.462s 18 Robert Kubica 0.463s 19 Giancarlo Fisichella 0.469s 20 Alain Prost 0.514s

