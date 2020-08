Competidor da AlphaTauri na Fórmula 1, Pierre Gasly revelou que teve a casa roubada na Normandia, França. O piloto chegou na residência após disputar o GP da Espanha neste fim de semana e descobriu que tinha sido assaltado.

Em um desabafo feito através de suas redes sociais, o atleta francês relatou que vários de seus itens pessoais foram levados, inclusive relógios especiais de colecionador e capacetes de corrida. "Algumas pessoas não tem valor algum, são desrespeitosas e desprezíveis", afirmou.

"Minha casa da na Normandia foi assaltada e destruída. Relógios com meu nome, jóias, roupas, óculos e capacetes foram roubados. Se você ver algum desses itens ou souber de alguma coisa, por favor, entre em contato comigo. Por favor, compartilhem. Obrigado a todos".

O incidente veio à tona após um bom fim de semana para Gasly na F1. Ele se classificou em décimo com a AlphaTauri em Barcelona e conseguiu terminar a prova em nono, aproveitando-se do abandono do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

Companheiro do francês na antiga Toro Rosso, Daniil Kvyat foi o 12º, terminando fora da zona de pontuação. Gasly é o 13º na tabela de classificação, com 14 pontos. O russo é o 16º, com apenas dois pontos somados.

F1 2020: Hamilton soberano, Verstappen embalado e Vettel como "Piloto do Dia"