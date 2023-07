Logo após uma passagem polêmica pela Áustria, a Fórmula 1 volta a acelerar já neste fim de semana, voltando à casa da maior parte do paddock para mais uma edição do GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, para a 10ª etapa da temporada 2023.

No último final de semana, a F1 teve uma etapa movimentada no Red Bull Ring, com os resultados finais do GP sendo oficializados apenas horas após o fim da prova devido aos problemas com os limites de pista.

Com os resultados do GP e da sprint, Max Verstappen maximizou os pontos do fim de semana e, com isso, abriu uma dianteira confortável. O bicampeão chega a 229 pontos, encaminhando o tri com 81 de vantagem para Sergio Pérez. Na situação atual, o holandês pode perder os últimos 3 GPs antes da pausa de verão (Silverstone, Hungaroring e Spa) que ele ainda iria para as férias na ponta.

Fernando Alonso se consolida na terceira posição com 131 pontos, 17 a menos que Pérez, enquanto Lewis Hamilton (106) e Carlos Sainz (82) completam o top 5.

A expectativa em cima do fim de semana em Silverstone está em torno das atualizações. Mercedes, Ferrari e McLaren já confirmaram que terão novidades para a décima etapa da temporada 2023.

Correndo junto com a F1, a Fórmula 2 realiza a oitava de 13 etapas previstas para a temporada 2023. Após a passagem pelo Red Bull Ring, Fréderik Vesti aumentou sua vantagem na liderança.

O dinamarquês tem 125 pontos contra 105 de Theo Pourchaire, enquanto Ayumu Iwasa se reaproximou após o pódio na corrida do domingo, somando 102. Já Enzo Fittipaldi conseguiu salvar alguns pontos na segunda prova após o abandono do sábado e tem neste momento 57 ocupando a oitava posição.

Já na Fórmula 3, Gabriel Bortoleto segue mais líder do que nunca. Com o 10º lugar no sábado e o segundo no domingo, o brasileiro chega a 111 pontos contra 75 dos seus rivais mais próximos, Dino Beganovic e Pepe Martí. São 36 de vantagem, quase uma etapa inteira de diferença, com apenas 4 finais de semana para o fim da temporada.

Com dois pódios no fim de semana, Caio Collet subiu na classificação. O piloto da VAR chega a 33 pontos e a 11ª posição no campeonato. Já Roberto Faria segue sem pontuar em sua temporada de estreia.

Confira a programação do GP da Grã-Bretanha, décima etapa da temporada 2023 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports Classificação Sábado 11h Band / Bandsports Corrida Domingo 11h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 11h05 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 05h55 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h45 Bandsports Classificação Sexta-feira 10h10 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h20 Bandsports Corrida 2 Domingo 04h20 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

