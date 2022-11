Carregar reprodutor de áudio

Fórmula 1 e Copa do Mundo no mesmo dia? Temos sim senhor! Logo após uma etapa movimentada em Interlagos, o paddock da principal categoria do automobilismo mundial já viaja para o Oriente Médio para o GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada 2022 horas antes da primeira partida da Copa no Catar.

Enquanto os títulos de 2022 já estão decididos para Max Verstappen e Red Bull, as brigas pelos vice-campeonatos seguem em alta!

Entre os pilotos, Charles Leclerc e Sergio Pérez chegam a Abu Dhabi empatados, com 290 pontos cada, com vantagem para o monegasco pelo maior número de vitórias no ano. Já nos Construtores, apenas 19 separam Ferrari de Mercedes.

O fim de semana marca ainda a despedida de um gigante da categoria: Sebastian Vettel fará sua 299ª e última corrida na categoria. E o tetracampeão não deve ser o único dando adeus, com Daniel Ricciardo e Nicholas Latifi, sem vagas no ano que vem, com dúvidas sobre um potencial retorno no futuro.

É importante lembrar que as atividades no circuito de Yas Marina não acabam com a bandeira quadriculada no domingo. Durante a semana seguinte, as equipes fazem os testes de pós-temporada e os testes de jovens talentos, que contarão com os brasileiros Felipe Drugovich na Aston Martin e Pietro Fittipaldi na Haas.

Os testes devem trazer ainda algumas estreias de 2023, como Fernando Alonso na Aston Martin, Pierre Gasly na Alpine, Nyck de Vries na AlphaTauri e mais.

E, ao lado da F1, a Fórmula 2 realiza sua etapa final da temporada 2022. A categoria já tem seu campeão, Drugovich, enquanto Theo Pourchaire depende apenas de alguns pontos para garantir o vice.

Mas ainda há muito em jogo na F2, com dois destaques: primeiro, a posição final de Logan Sargeant, que precisa dos pontos na superlicença para confirmar seu contrato com a Williams em 2023. No momento, o americano é o terceiro, precisando terminar em sétimo para garantir os 40 pontos. Mas a briga no pelotão é intensa, com apenas 12 pontos separando ele do sétimo colocado, Liam Lawson.

Nesse mesmo pelotão, é importante ficar de olho em Enzo Fittipaldi. Logo após assinar com a Academia da Red Bull, o brasileiro vai em busca do terceiro lugar no campeonato antes de sua ida à Carlin em 2023. Hoje ele é o sexto, apenas nove pontos atrás de Sargeant.

Confira a programação do GP de Abu Dhabi, que contará com a presença da etapa da Fórmula 2, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports Classificação Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 08h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h20 Bandsports Corrida 2 Domingo 06h Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

PÓDIO: Russel brilha, Hamilton e Verstappen revivem treta em Interlagos e Pérez dispara! Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music