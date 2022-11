Carregar reprodutor de áudio

Esteve no GP de São Paulo deste ano e quer estar presente novamente no ano que vem? Perdeu o GP deste ano e não quer perder o de 2023? Então fique ligado que a hora chegou! As vendas de ingressos para o evento do próximo ano começam nesta segunda-feira, menos de 24 horas após o fim da etapa de 2022 da Fórmula 1.

Segundo divulgado pela organização do GP de São Paulo, a pré-venda de ingressos para a edição de 2023 começam nesta segunda-feira (14), às 12h, horário de Brasília.

Hoje inicia-se a pré-venda exclusiva para clientes do cartão Porto Seguro, enquanto a venda geral acontece a partir da próxima quarta-feira, 16 de novembro, a partir das 12h. Você pode tirar todas as informações do site oficial do GP de São Paulo: https://f1saopaulo.com.br/.

O primeiro lote de vendas disponibiliza ingressos para os seguintes setores:

- A: Subida e início da reta principal

- B: Reta dos boxes

- M: Fim da reta principal

- D: S do Senna

- H: Curva do Sol

- R: Início da reta oposta

- G: Reta oposta

Além dos setores, algumas áreas vips abrem venda neste primeiro lote: Orange Tree Club, Pit Stop Club e Grand Prix Club.

Segundo a organização, o GP de São Paulo de 2022 bateu o recorde de público do evento em Interlagos, com um aumento de 28% em relação a 2021. Foram 235.617 pessoas presentes nos três dias.

No próximo ano, o GP de São Paulo passa a ser a antepenúltima etapa da temporada 2023, com as atividades de pista entre os dias 03 e 05 de novembro. Após a passagem por Interlagos, a categoria segue para a edição inaugural do GP de Las Vegas em 18 de novembro, antes da final em Abu Dhabi no dia 26.

