Carregar reprodutor de áudio

O clima ficou bem tenso na Red Bull depois do GP de São Paulo de Fórmula 1. Sergio Pérez não poupou declarações contra Max Verstappen, que, após se defender, se colocou à disposição do companheiro de equipe caso ele precise de ajude em Abu Dhabi para conseguir o vice-campeonato de pilotos.

Pérez ocupava a sexta colocação quando ouviu seu engenheiro no rádio instruir que Verstappen passasse para tentar atacar Fernando Alonso e Charles Leclerc que estavam em posições imediatamente à frente da dupla da Red Bull e caso não fosse concretizado, a movimento seria desfeito. Contudo, isso não aconteceu. O mexicano, então, não se importou em disparar contra o holandês dizendo que Verstappen estava mostrando "quem ele realmente é".

Pérez: “Obrigado por isso, pessoal. Obrigada."

Horner: "Sinto muito por isso Checo."

Bird: “Vamos esclarecer tudo depois.”

Perez: “Ele mostrou quem ele realmente é.”

Após a corrida, Sergio Pérez continuou deixando claro sua insatisfação com a ação em pista do bicampeão e cravou que Verstappen só tinha as conquistas mundiais na Fórmula 1 por conta das ajudas que ele deu ao companheiro de equipe ao longo das duas temporadas em que estão juntos.

Na outra ponta da 'treta', Max Verstappen afirmou que tinha suas razões pessoais para não ter cumprido a ordem da equipe e deixado o mexicano retornar ao P6. Porém, a ação do número 1 fez com que Pérez e Charles Leclerc saíssem do Brasil empatados em 190 pontos, levando a decisão da vice-liderança para a última rodada, em Abu Dhabi neste fim de semana.

"Bem, tenho meus motivos para isso. Já discutimos isso e acho que foi melhor sentar e conversar sobre isso, para seguirmos adiante.

E foi aí que o holandês 'desceu o tom' e falou que se for preciso, fará o necessário para colaborar com o companheiro de equipe para que ele possa bater o rival monegasco no mundial de pilotos.

"Certamente, se chegarmos em Abu Dhabi e ele precisar dos pontos, porque eles estão empatados, não é o fim do mundo, é tudo sobre quem termina à frente. Se ele precisar de ajuda, eu estarei ali", afirmou.

PÓDIO: Russel brilha, Hamilton e Verstappen revivem treta em Interlagos e Pérez dispara!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: