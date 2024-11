GP de Barcelona negocia permanência no calendário da F1 até 2036

O Circuito de Barcelona-Catalunha está em negociações com a Fórmula 1 para seguir no calendário de corridas até, pelo menos, 2036. A informação foi confirmada por Josep Luis Santamaría, diretor-geral da etapa, ao SoyMotor.

"Nunca negamos nosso interesse em prorrogar o contrato com a F1 e estamos negociando de forma discreta, mas intensa", iniciou.

Santamaría não quis abordar questões de prazo, mas não negou que a intenção é que o eventual contrato seja de longo prazo e o La Vanguardia aponta que poderia ser acordado em dez anos de permanência.

O SoyMotor explica que a ideia proposta por Barcelona, que já tem contrato para realizar as provas de 2025 e 2026, quer apostar em 10 anos. De qualquer forma, o Circuito visa, pelo menos, cinco a seis anos de permanência no calendário.

"Acho que a Liberty está encantada com a remodelação que inauguramos com o GP de F1 deste ano. E já sabe que para o próximo ano haverá melhorias na segurança, como demonstramos ao organizar o GP de MotoGP em apenas dez dias. Não creio que muitos circuitos permanentes pudessem reagir tão rapidamente".

Parece complicado coexistir duas corridas na Espanha, embora o próprio Stefano Domenicali não tenha descartado a ideia.

