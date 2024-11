Charles Leclerc e Carlos Saiz se tornaram alvo de polêmicas no GP de Las Vegas após a explosão do monegasco no rádio no pós-corrida. O piloto ficou particularmente irritado com o companheiro depois de uma ultrapassagem, isso porque eles teriam concordado anteriormente em não disputar em pista para não correr o risco de danos nas últimas etapas da Fórmula 1.

Sainz deixará a Ferrari ao fim da temporada e decidiu não atender ao pedido, simplesmente ultrapassando o monegasco na Curva 4, deixando-o para disputar fora do pódio. Embora tenham terminado em terceiro e quarto, Leclerc não ficou nem um pouco feliz e chegou a xingar no rádio.

Essa não foi a primeira vez que a dupla se tornou centro de polêmicas, na Espanha, os dois também se estranharam. Porém, essa é uma das primeiras vezes que Leclerc é tão aberto sobre como agirá nas próximas corridas.

"Não estou feliz, mas não vou entrar em detalhes", disse ele à Sky Italia após a corrida. "Por quê? Porque conversamos sobre essas coisas antes da corrida e sempre sou eu quem respeita esses acordos. De agora em diante, só pensarei em mim. É uma pena que eu não tenha conseguido marcar mais pontos com [Lando] Norris".

Parece que, embora o título individual já esteja decidido, Leclerc ainda quer conquistar o segundo lugar na classificação de pilotos, na qual está agora 21 pontos atrás de Lando Norris. No entanto, não foi a ultrapassagem inesperada de Sainz que arruinou sua corrida, mas principalmente a primeira etapa e sua queda repentina.

Apesar de Leclerc ter chegado bem ao segundo lugar na largada, seu forte ataque a George Russell saiu pela culatra, pois seus pneus rapidamente se desgastaram, fazendo com que os que estavam atrás dele o alcançassem mais cedo.

"Eu achava que tinha tudo sob controle, mas depois comecei a perder três segundos por volta de uma curva para a outra, o que foi uma loucura".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Então, sim, isso nos pegou de surpresa e perdemos bastante por causa disso, mas depois fomos fortes nas curvas mais difíceis. No final, é claro, não foi o suficiente para terminar em mais do que terceiro e quarto".

Leclerc admitiu que o ataque inicial a Russell provavelmente não foi a melhor ideia, porque ele teve muita dificuldade depois e teria assinado o quarto lugar naquele momento da corrida.

"Quando senti que o meio havia desaparecido na sexta volta, pensei: 'ah, isso não é um bom presságio para o resto da corrida'".

"No entanto, na parte difícil, tudo estava como eu esperava e, a partir daí, não estávamos em uma posição ruim. Mas se alguém tivesse me dito, após a primeira etapa, que eu ficaria em quarto lugar, eu provavelmente teria aceitado".

Em retrospecto, é claro, sabemos que ele não ficou feliz com isso e será interessante ver se haverá mais alguma tensão interna na Ferrari, já que Sainz agora está completamente indiferente, enquanto Leclerc deve se tornar mais duro. Tudo isso é interessante porque o título de construtores ainda está ao alcance, mas, para conquistá-lo, eles provavelmente precisarão de mais cooperação para superar a McLaren.

