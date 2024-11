Max Verstappen conquistou o tetracampeonato com duas corridas de antecedência do fim da temporada de Fórmula 1, exatamente como feito por Lewis Hamilton em 2017, quando o britânico conquistou seu quarto título.

À época do heptacampeão, sua vitória foi no GP do México, com uma disputa pouco acirrada contra Sebastian Vettel. Em 2017, a Cidade do México já antecedia o GP do Brasil, que ainda era a penúltima etapa.

No caso de Verstappen, o título foi conquistado no GP de Las Vegas, em uma fraca batalha contra Lando Norris, que, assim como Vettel em 2017, precisava contar muito com a sorte e erros do, agora, tetracampeão - o que não aconteceu.

Números de Hamilton

Quando celebrou a conquista do quarto título, Hamilton tinha 32 anos e já havia ganhado outros dois campeonatos com a Mercedes desde sua chegada ao time em 2013.

No México, Hamilton precisava apenas se manter acima do 10° para garantir o título contra Vettel, que tinha a pole, logo à frente de Verstappen. O britânico era o terceiro colocado.

Na largada, o holandês ultrapassou Sebastian, o que permitiu Hamilton também fazer o mergulho e assumir a segunda colocação. No entanto, na terceira curva, Vettel cortou o pneu traseiro de Verstappen, causando estrago maior no composto do heptacampeão, que precisou entrar nos boxes para fazer a troca.

Vettel também sofreu danos e, ao voltarem para a pista, os dois principais rivais estavam na última colocação. O alemão precisaria ter terminado como segundo para arrastar a decisão até, pelo menos, o Brasil. Porém, o resultado final foi Hamilton em nono e o piloto da Ferrari em quarto.

Até o GP do México, quando se consagrou de fato tetracampeão, o britânico tinha:

Vitórias: 62

Poles: 72

Pódios: 116

Voltas rápidas: 38

Corridas: 207

Temporadas na F1: 11

Números de Verstappen

O tetracampeonato de Verstappen estava claro no início da temporada de 2024. O piloto chegou a ter certa dúvida sobre o RB20, mas o gerenciamento de pontos impediu que qualquer outro competidor tirasse seu título.

Max enfrentou um jejum de vitórias a partir do GP da Espanha, em junho, e só colocou um ponto final ao ganhar o GP de São Paulo, largando da 17ª posição em uma corrida marcada por muita chuva.

Desta maneira, Verstappen chegou ao GP de Las Vegas com uma diferença de 62 pontos para Norris, seu principal rival na tabela. Tudo que o holandês precisava fazer era ficar à frente do britânico para celebrar o quarto campeonato.

Apesar do erro cometido pela Red Bull, em não ter uma asa própria para pistas com downforce, o piloto conseguiu se segurar no quinto lugar e manter Norris logo atrás.

Até o GP de Las Vegas, quando se consagrou de fato tetracampeão, o holandês tinha:

Vitórias: 62

Poles: 40

Pódios: 111

Voltas rápidas: 33

Corridas: 207

Temporadas na F1: 10

Importante ressaltar que Verstappen começou a carreira na F1 na Toro Rosso em 2015, entrando no lugar de Jean-Éric Vergne. Sua transferência para a Red Bull aconteceu apenas em 2016, após a demissão de Daniil Kvyat.

Verstappen venceu, pela primeira vez, no GP da Espanha de 2016 que, inclusive, marcava sua estreia pela equipe principal dos taurinos. O primeiro título foi conquistado em 2021 em uma intensa batalha contra Hamilton. Atualmente, o holandês tem 27 anos e conquistou o primeiro título aos 24 anos.

Lewis Hamilton, por sua vez, chegou à F1 em 2007 pela McLaren, correndo ao lado de Fernando Alonso. Foi com o time britânico que ele conquistou o primeiro título em 2008, no GP do Brasil, aos 23 anos.

O britânico foi transferido para a Mercedes em 2013, ganhando seu primeiro campeonato com a montadora alemã em 2014, ficando à frente de Nico Rosberg. Atualmente, Hamilton tem 39 anos e completará 40 em janeiro, quando passará a defender a Ferrari.

