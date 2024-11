A Pirelli, que fornece os pneus da Fórmula 1, e a FIA trabalharam juntas para um plano de ação que terá o foco em evitar a repetição dos problemas com os compostos que prejudicaram o GP do Catar em 2023, como apurou o Motorsport.com.

Quando a F1 retornou ao renovado circuito de Losail em 2023, teve problemas com os pneus devido aos danos causados pelos novos meios-fios em 'pirâmide' que haviam sido instalados.

Após o primeiro treino livre, a Pirelli descobriu separações microscópicas nas paredes laterais entre os compostos de cobertura e os cordões da carcaça.

Isso foi provocado pelo fato de os pilotos passarem sobre os novos meios-fios, que apresentavam uma borda elevada de 50 mm, causando impactos significativos quando os pneus caíam sobre a borda. O problema foi ampliado devido à natureza de alta velocidade do local.

À época, ao comentar sobre o que estava causando o problema, o chefe de F1 e automobilismo da Pirelli, Mario Isola, disse:

"Não se trata apenas da geometria dos meios-fios, porque esses meios-fios são usados em muitos outros circuitos. O que importa é o tempo e a velocidade em que eles permanecem nos meios-fios".

"Portanto, aqui, durante a volta, todos os pilotos estão passando muito tempo em alta velocidade nos meios-fios, e isso está danificando a construção".

Meio-fio da pirâmide do Catar Foto de: Alex Kalinauckas

Em meio à preocupação de que esses danos pudessem abrir a porta para possíveis falhas, a FIA interveio e determinou uma duração máxima de 18 voltas para os pneus novos na corrida, que foi devidamente transformada em uma corrida de três paradas.

Em uma tentativa de evitar problemas repetidos, a Pirelli e a FIA trabalharam arduamente em uma resposta para tentar garantir que os compostos evitem uma punição semelhante este ano.

A maior mudança feita será na pista, com os meios-fios em forma de pirâmide tendo suas pontas arredondadas em sete das 16 curvas. Essas são as duas primeiras curvas, as curvas 4 e 10 e, em seguida, a seção das curvas 12 a 14, onde os pneus sofreram a maior pressão no ano passado.

A FIA declarou antes da rodada do WEC deste ano no circuito: "Os meios-fios do tipo 'Misano' no Circuito Internacional de Losail são os mesmos usados em muitos outros circuitos do mundo que são homologados pela FIA e pela FIM".

"Foi acordado com o circuito que o pico e as bordas afiadas dos meios-fios do tipo 'Misano' seriam esmerilhados em várias curvas para reduzir o risco de danos nas laterais quando um carro se afasta e retorna na direção da área de escape".

"A modificação foi feita em acordo com a F1 e a Pirelli também foi notificada".

Para desencorajar ainda mais os pilotos a irem longe demais, a FIA também instalou uma série de faixas de cascalho atrás dos meios-fios ao redor da pista.

Além do trabalho físico na pista, a Pirelli realizou experimentos em seus bancos de testes dinâmicos no Departamento de Motorsport R&D em Milão para entender melhor as forças em jogo. Isso envolveu a rodagem de pneus sobre uma amostra do novo projeto de meio-fio que foi fornecido pela FIA para verificar se há algum risco de repetição de problemas.

Outros dados também foram coletados de testes de carros anteriores que algumas equipes fizeram nas últimas semanas no Catar.

Embora os testes de carros antigos não envolvam a utilização de pneus de corrida com a especificação 2024, o feedback obtido foi útil para correlacionar o trabalho realizado em Milão com o que está acontecendo no mundo real.

Como Losail é uma das pistas mais exigentes da temporada em termos de níveis de energia, a Pirelli está usando os três compostos mais duros de sua linha.

