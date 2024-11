F1 - Zhou: "Ferrari está realmente interessada em mim para 2025"

Zhou Guanyu fez sua estreia na Fórmula 1 em 2022 como piloto da Alfa Romeo - atual Sauber e futura Audi - e permanece no time até o fim de 2024. No entanto, ele não tem nenhuma vaga garantida no grid para a próxima temporada, isso porque a equipe já assinou com Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

Com chances limitadíssimas de conseguir um assento, o piloto chinês pode continuar vinculado à categoria ao desempenhar papel de piloto reserva da Ferrari, de acordo com relatos que começaram a circular o paddock antes do GP de Las Vegas.

"Como eu disse, estamos conversando com várias equipes e, é claro, a Ferrari ainda é uma das equipes realmente interessadas em mim", disse Zhou quando perguntado sobre o assunto em seu encontro com a mídia, incluindo o Motorsport.com.

"Temos que ver. Obviamente, há muitas coisas a serem feitas nos próximos finais de semana para tomarmos uma decisão, mas claramente estamos analisando todas as opções que temos e vendo onde estamos".

"Da minha parte, não quero me comprometer com o futuro ainda porque quero ter certeza de que tudo está definido e claro e ter um grande compromisso com o próximo projeto. Espero que algo seja decidido em breve", acrescentou.

Perguntado quando poderia ter uma definição de seus planos para 2025, o piloto de 25 anos respondeu: "Acho que nas próximas semanas terei uma ideia clara, mas não sei quando anunciarei".

"Não assinei nada até o momento. Depois de assinar, preciso encontrar o momento certo e, no momento, nada está totalmente definido, mas estamos trabalhando nisso e veremos qual será o futuro".

Guanyu Zhou, Stake F1 Team KICK Sauber C44, teve uma boa corrida em Las Vegas. Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Como piloto da única equipe que ainda não marcou pontos na temporada de 2024, Zhou não teve um ano fácil, mas pelo menos no sábado à noite, em Las Vegas, ele teve seu melhor fim de semana em meses, chegando ao Q2 pela primeira vez desde julho do ano passado em Silverstone e terminando em 13º depois de ultrapassar o argentino Franco Colapinto na última volta.

"Acho que foi o melhor fim de semana que tivemos em muito tempo, desde agosto. Antes de mais nada, estou muito feliz que a atualização esteja funcionando e que a equipe tenha me dado um carro que eu possa finalmente lutar pelo que sei".

"Recuperei minha confiança, que é o que mais me alegra, e este fim de semana foi muito positivo nesse sentido. A corrida de hoje foi limpa e não aconteceu muita coisa na frente, então não podemos fazer muito mais do que estávamos fazendo", disse ele.

Zhou disse que foi frustrante não ter sido capaz de ser mais competitivo antes para ter uma chance de continuar na F1, mas estava esperançoso de terminar o ano em alta com a Sauber.

"Sim, foi uma temporada um pouco decepcionante, especialmente na segunda metade, sem as atualizações que queríamos e sempre com o pacote antigo. Isso me forçou a recuar um pouco em um momento importante para o meu futuro".

"Mas, por outro lado, estou muito aliviado e ansioso pelas próximas duas corridas e pelo próximo capítulo. Quero me certificar de dar o máximo de crédito possível aos rapazes nas corridas restantes e ver onde estamos", concluiu.

