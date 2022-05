Carregar reprodutor de áudio

Após uma etapa de domínio da Red Bull em Ímola, a Fórmula 1 cruza o oceano nesta semana a caminho da primeira edição do GP de Miami. A estreia da segunda prova em solo americano vem em um momento importante, não apenas para a disputa da temporada, como para os planos da categoria para o futuro.

Desde que assumiu o comando do esporte em 2017, a Liberty Media sempre deixou claro seu plano de expandir a presença da F1 em solo americano, inclusive com a adição de novas corridas. Além de Austin, Miami é a segunda parte desse plano, que contará ainda com a presença de Las Vegas a partir do próximo ano.

O circuito de Miami, construído ao redor do Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins, conta com 19 curvas, desenhadas pela empresa britânica Apex Circuit Design, responsável pela construção de diversas pistas ao redor do mundo, mas com essa sendo a primeira a receber a F1. Entre as outras produções do grupo estão o Dubai Autodrome, Zhejiang, na China, KymiRing, que receberá o GP da Finlândia de MotoGP a partir deste ano e mais.

Após o fim de semana dominante em Ímola, a Red Bull mexeu com a situação do Mundial. Charles Leclerc segue à frente entre os pilotos, mas vê Max Verstappen se aproximando dramaticamente, com a diferença que era de mais de 40 pontos caindo para 27. Entre os construtores, a Ferrari está na ponta, mas com apenas 11 de vantagem para o time austríaco.

O fim de semana em Miami conta ainda com a abertura da temporada 2022 da W Series, categoria com carros de F3 exclusivamente para mulheres. O terceiro ano do campeonato contará com 10 etapas em oito circuitos, incluindo uma rodada dupla na Flórida. O grid terá novamente uma representante brasileira, com a catarinense Bruna Tomaselli.

Confira a programação do GP de Miami, que contará ainda com a abertura de temporada da W Series, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 18h30 Bandsports Treino Livre 3 Sábado 14h Bandsports Classificação Sábado 17h Band e Bandsports Corrida Domingo 16h30 Band W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sábado 10h10 SporTV Corrida 1 Sábado 15h SporTV Corrida 2 Domingo 11h10 SporTV Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

