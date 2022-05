Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda-feira, o programa RETA FINAL aborda as principais notícias do esporte a motor no Brasil e no mundo, com enfoque especial da Fórmula 1 antes do GP de Miami, etapa que estreia na categoria máxima do automobilismo mundial. Além disso, o programa, na parte final, recebe Luciano Zangirolami, Marcelo Henriques e Giovani Girotto, pilotos da GT Sprint Race, que realizou etapa em Interlagos.

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

